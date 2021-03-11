Önder Açıkbaş isyan etti: Bizi yok saydılar - Son Dakika

Önder Açıkbaş isyan etti: Bizi yok saydılar

11.03.2021 08:37
Önder Açıkbaş isyan etti: Bizi yok saydılar, System.String[]

Açıkbaş, filmin 5 ay boyunca kendisinden izin alınmadan yayınlandığını söyledi: "Filmlerin dağıtımını yapmak isteyen bazı 'avcılar' var. İlk 'Mazlum Kuzey'in hakkı Avşar Film'deydi.

Açıkbaş, filmin 5 ay boyunca kendisinden izin alınmadan yayınlandığını söyledi: "Filmlerin dağıtımını yapmak isteyen bazı 'avcılar' var. İlk 'Mazlum Kuzey'in hakkı Avşar Film'deydi. Onun dağıtım hakkını alan kişi, ikinci film için bana Instagram'dan ulaştı. Yanıt vermedim. Filmi montaj masasından 'Dijitale uygun mu bakayım' bahanesiyle alıp o platforma kiralamış."

Oyuncu, konuyu yargıya taşıyacağını açıkladı: "O kişiye zaten dava açıyoruz. Beni şaşırtan, dijital platformun mail'lerimize, ihtarnamelerimize kayıtsız kalması. Sonunda 'Kiralayan şirketle görüşün' deyip konuyu kapatmaya çalıştılar. Bizi yok saydılar!"

Sulh ile halledelim

Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Önder Açıkbaş, "Filmin bütün hakları bende, bunu kabul ediyorlar. Fakat bir özür ve kaybımızın giderilmesini bekliyoruz. İşi sulh yoluyla halletme peşindeyiz" dedi.

Önder Açıkbaş isyan etti: Bizi yok saydılar

Önder Açıkbaş, Instagram, Sulh, Film, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Önder Açıkbaş isyan etti: Bizi yok saydılar - Son Dakika Magazin


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