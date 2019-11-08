Son Dakika Haberleri: Önder, evinin kapısında asılı bulundu
Son Dakika Güncel Önder, evinin kapısında asılı bulundu

Önder, evinin kapısında asılı bulundu

7 saat önce

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, Önder K. (31), evinde kendisini iple giriş kapısına asarak yaşamına son verdi.

Önder, evinin kapısında asılı bulundu, System.String[]

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, Önder K. (31), evinde kendisini iple giriş kapısına asarak yaşamına son verdi.

Olay, öğlen saatlerinde, Derince Mersincik Mahallesi Menderes Sokak'ta meydana geldi. 2 katlı binada oturan Önder K., evin giriş kapısına kendisini iple astı. Önder K.'nin ipe asılı halde görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Önder K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemenin ardından Önder K.'nin cesedi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.


Menderes, Derince, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 06:26 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tartıştığı gençlerin köpeğini bıçaklayarak öldürdü
Bahis çetesi çökertildi! 3 milyon lira elbise dolabından çıktı El Chapo'nun oğlunu gözaltına alan polis, 150 kurşunla öldürüldü Amsterdam'da ilk defa hoparlörden okunması beklenen ezan engellendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2019 02:02:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Önder, evinin kapısında asılı bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]