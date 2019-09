Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul Büyükşehir gibi uzun yılların ardından el değiştiren bazı belediyelerde 28 Şubat dönemini hatırlatan uygulamalara imza atılıyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya İnönü Üniversitesi'nde gerçekleştirilen ÖNDER İmam Hatipliler Buluşması'nda, katılımcılara hitap etti.

Konuşmasına tüm katılımcıları selamlayarak başlayan Erdoğan, "Buradan ülkemizin dört bir yanındaki imam hatipli kardeşlerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum." ifadesini kullandı.

Erdoğan, İmam Hatipliler Kurultayı vesilesiyle bir kez daha imam hatip nesliyle ve imam hatipli dostlarla bir araya gelmenin bahtiyarlığı içinde olduğunu dile getirerek, 16'ncısı düzenlenen kurultayın başarılarla dolu olmasını temenni etti.

Kurultaya davet edenlere şükranlarını ileten Erdoğan, "Bu vesileyle imam hatip okullarının temelini atanlar başta olmak üzere 10 yıllardır bu okulların kuruluşunda, gelişmesinde, sayılarının artmasında emeği olan vakıf insanlarımıza ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, imam hatiplerde görev yapıp ahirete irtihal eden öğretmen ve yöneticiler ile fedakarlıkları ve destekleriyle bu müesseseleri yaşatan hayırseverleri rahmetle anarak, "Tek parti döneminde kapatılan bu okulları 1951 yılında tekrar açan şehit Başbakan Adnan Menderes'e, onun Milli Eğitim Bakanı Tevfik İleri'ye bir kez daha yüce Mevla'dan rahmet ve mağfiret niyaz ediyorum. Son nefesine kadar imam hatip okullarının kök salması için mücadele eden büyük dava, ilim ve hikmet erbabı Celaleddin Ökten hocamızı, Hacı Veyiszade Mustafa Efendi'yi, Ahmet Muhtar Büyükçınar'ı, Mahir İz'i, Ahmet Hamdi Akseki'yi ve diğer tüm alimlerimizi de tazimle yad ediyorum." diye konuştu.

"Gönül insanlarına mahsus yüce bir ruhla çalıştılar"

Tüm imam hatip gönüllülerine şükranlarını sunan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onlar öncüler, önderler olarak vesayetin ufkumuzu kapladığı o karanlık günlerde mücadeleleriyle yolumuzu aydınlattılar. Onlar bizim için gelecek nesiller için gerçekten zor zamanlarda sadece Hakk'a ve halka sığınarak çok büyük işler başardılar. Onlar merhum Nurettin Topçu'nun '40 yıllık öğretmenim hiçbir derse abdestsiz girmedim, gitmedim.' diyerek ifade ettiği bir hassasiyetle gönül insanlarına mahsus yüce bir ruhla çalıştılar. Onlar köy köy, ilçe ilçe gezerek, gerektiğinde sırtlarında tuğla taşıyarak imam hatipleri kurmak için çetin mücadele verdiler. Onlar her türlü engele, her türlü imkansızlığa rağmen manevi kalkınmanın öncüsü bir nesil idealinden asla vazgeçmediler. Onlar sadece okuyan değil, kendilerinden sonrakileri de okutan her biri vakıf çeşmesi misali kıraç gönülleri yeşerten idealist insanlardı. Rabbim tek tek hepsinden razı olsun, onları rahmetiyle, merhametiyle, şefaatiyle kuşatsın diyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendilerinin de imam hatipli olarak bu yapıyı hiçbir zaman öksüz bırakmamak ve boynu bükük koymamak için çalıştıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Büyüklerimizin, abilerimizin, Celal hoca gibi dava adamlarının emaneti olan bu okulları 3-5 kendini bilmezin insafına terk etmedik. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımızdan Cumhurbaşkanlığımıza kadar üstlendiğimiz tüm görevlerde imam hatip neslinin yetişmesine özel önem verdik. Çünkü biz harcı 'Bismillah' denilerek karılan, her tuğlası yine 'Bismillah' denilerek konulan o güzel çatı altında önce vefayı öğrendik. Bu çatı bize dürüstlüğü, samimiyeti, hasbiliği, diğergamlığı, ülkesine, milletine, bayrağına yürekten bağlı olmayı öğretti. Biz bu okullarda mücadeleyi, sabrı, dirayeti, cesareti öğrendik. Biz imam hatiplerde ahlakı, dayanışmayı, sadece varlıkta değil, yoklukta bile ekmeğimizi muhtaçlarla paylaşmayı öğrendik.

Biz bu okullarda kardeşliğin, muhabbetin, birbirini sadece Allah için sevmenin eşsiz lezzetini tattık. Biz o kutlu çatı altında Afrikalı, Filistinli, Türkistanlı mazlumların dertleriyle dertlenmeyi öğrendik. Hepsinden önemlisi bu okullarda hayat karşısında soylu bir duruş sahibi olmayı öğrendik. Bundan dolayı dört evladımın dördünü de imam hatip okullarına gönderdim, eğitim öğretimlerini de imam hatip okullarına emanet ettim, bundan da çok çok huzurluyum. Kendim de imam hatip lisesi mezunu olmayı hayatım boyunca büyük bir gurur vesilesi olarak hep yüreğimde taşıdım. Allah'ın izniyle son nefesimi verinceye kadar da imam hatipli olmanın onurunu bir şeref payesi olarak üzerimde taşımaya devam edeceğim."

İmam hatiplere ve gönüllü kuruluşlara yönelik tacizlerin arttığı son günlerde bu buluşmanın anlamlı olduğuna inandığına vurgu yapan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Son seçimlerde kimi şehirlerimizde ortaya çıkan seçim sonuçlarının belli çevrelerdeki imam hatip hazımsızlığını tekrar nüksettirdiğini görüyoruz. Özellikle İstanbul Büyükşehir gibi uzun yılların ardından el değiştiren bazı belediyelerde 28 Şubat dönemini hatırlatan uygulamalara imza atılıyor. Adeta bir öç alma duygusuyla, intikam hissiyle, asılsız ve çarpıtma bilgilerle gönüllü teşekküllerimiz hakkında iftira kampanyaları yürütülüyor. FETÖ vari taktikler kullanılarak üniversiteli kız çocuklarımıza güvenli yurt imkanı sunan vakıf ve derneklerimiz hedef haline getiriliyor. Basın yayın organlarında, özellikle sosyal medyada millete ve gençlere hizmetten başka hiçbir gayesi olmayan kuruluşlarımıza yönelik itibar suikastları düzenleniyor. Seçimlerden önce öğrencilere burs vermekten, ücretsiz yurt sağlamaktan bahsedenler koltuğa oturur oturmaz işe öğrenciye hizmet veren vakıf ve derneklere saldırmakla başladılar."

(Sürecek)