Bilal Erdoğan: "İmam Hatipler, dünyanın model okulları oldu" - Son Dakika

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, İmam Hatip okullarının dünya için model haline geldiğini belirterek, "Bütün İslam alemi için değil bütün dünya için model okullardır. Bizler İmam Hatipliler olarak bunun farkında değiliz ki Türkiye'nin geri kalanı bunun farkında olsun. İmam Hatiplerin gerçek anlamda ne olduğunu biz çok iyi bilelim ki çevremize de doğru anlatabilelim. Onun için İmam Hatiplerimizin tanıtımında ÖNDER'e çok önemli vazife düşüyor." dedi.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinin, Büyük Çamlıca Camii 1071 Konferans Salonu'nda düzenlenen 58. Genel Kurulunda konuşan Erdoğan, İlim Yayma Vakfı olarak ÖNDER ile çok yakın çalışma ve dayanışma içinde olduklarını, bu çalışmaların sonucunda ortaokul ve liselerde 8 öğrenciden birinin İmam Hatip öğrencisi olduğunu anlattı.

Erdoğan, İmam Hatip Liselerinde kodlama, robotik, film stüdyoları, spor salonları, kütüphaneler ve araştırma merkezleri gibi bir çok imkanın olduğunu, bu ortamı mevcut ekosistemin sağladığını dile getirdi.

İmam Hatip mezunlarının ve ÖNDER'e gönül verenlerin okullarına da sahip çıktığına işaret eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gönül ister ki Türkiye'de daha fazla okul böyle sahiplenilsin, mezunu sahiplensin, anneler birliği sahiplensin. İşte bu konuda İmam Hatiplerin bir avantajı var. Zaman zaman İmam Hatip'teki öğrenci İmam Hatip'te olduğunu söylemekten imtina ediyor. Neden? Arkadaşlarının arasında yadırganacak, mahalle baskısına maruz kalacak diye. Bir gün İmam Hatip mezunlarının başına yine eski şeyler gelecek çekincesinden dolayı. İşte biz onun için İmam Hatip'teki bu arkadaşlarımızın hissiyatını olması gerektiği hale getirmek için İmam Hatip camiası olarak okullarımıza daha fazla sahip çıkmalıyız. Çocuklarımızı okula göndermekle kalmayacak, okul aile birliklerinde de yer alacağız. Çocuklarımızın okullarında görev almamız lazım, İmam Hatip olsa da olmasa da. Neden? 'Çocuğumun okuluna ne katkı sağlayabilirim?' diye orada olursan, o okuldaki tüm çocukların eğitimine katkı sağlarsın. Velinin eğitime pozitif katkısı eğitimin kalitesini en kısa yoldan artıran etkenlerden biridir. "

"Her yıl bu başarı artıyor ama yeter mi? Yetmez"

Okula yardımın sadece maddi yardım olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayan Bilal Erdoğan, "Yeri gelir çocuklara mesleğini anlatırsın, yeri gelir okulun bir yerini boyar veya tamir edersin. Yapılabilecek o kadar çok şey var ki. İnşallah Milli Eğitim Bakanlığımız okul aile birliklerinden çok yönlü istifade edebilecek bu projeleri geliştirir." dedi.

Erdoğan, İmam Hatiplerin en büyük şansının çok değerli bir genel müdüre sahip olmaktan geçtiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Nazif Hocamızdan Allah razı olsun, Anadolu'yu karış karış gezip, bütün hocalarımızı motive ediyor. Bizim de onu örnek almamız lazım. Biz şu anda İmam Hatip okullarında 'İstediğimiz gibi öğretmen, müdür yok' ile uğraşmaktansa mevcut öğretmen ve müdürlerimizi motive etmeye odaklansak, inanın İmam Hatiplerdeki havayı daha da iyi noktaya getiririz. Şu an İmam Hatipler Türkiye'de örnek noktaya geldi. İmam Hatiplerde 9 yabancı dilde hazırlık sınıfı var, başka hiçbir okulda yok. Japonca hazırlık sınıfı ilk defa ve sadece İmam Hatip lisesinde var. Yüzde 5'ten öğrenci aldı. Güzel sanatlar, teknoloji, spor programları var. İmam Hatipler gerçekten bu ekosistemin, bu imam hatip camiasının sahip çıkışıyla başarılarına başarı eklemeye devam ediyor. Sınava başarıların yansıdığını bugün de gördük, seneye de göreceğiz. Her yıl bu başarı artıyor ama yeter mi? Yetmez. Bu yıl 80 küsur birinci çıkmış bu sınavda. Bunlardan 3'ü İmam Hatipli. Ne kadar olması lazım? 10 tane olması lazım. Çünkü 8 öğrenciden biri İmam Hatipli ise 80 birincinden 10'unun İmam Hatipli olması lazım. Hedeflerimizi hep böyle koyacağız."

"Kayıt dönemlerinde İmam Hatiplerimizin tercih edilmesi için çalışmamız lazım"

Erdoğan, bugün Türkiye'nin İmam Hatiplerinin dünyanın model okulları olduğunun altını çizerek, "Bütün İslam alemi için değil bütün dünya için model okullardır. Bizler İmam Hatipliler olarak bunun farkında değiliz ki Türkiye'nin geri kalanı bunun farkında olsun. İmam Hatiplerin gerçek anlamda ne olduğunu biz çok iyi bilelim ki çevremize de doğru anlatabilelim. Bugün hakikaten İmam Hatiplerde neler olduğunu bilmeyenler, ÖNDER ve İlim Yayma Vakfı'nın içinde de var. Onun için İmam Hatiplerimizin tanıtımında ÖNDER'e çok önemli vazife düşüyor. İmam Hatip mezunlarımızın İmam Hatiplilere sahip çıkışını organize etmede çok büyük görev düşüyor. Milyonun üzerinde mezunumuz varsa, ne kadarının ÖNDER'e sahip çıkmasını sağlayabiliyoruz?" değerlendirmesini yaptı.

İmam Hatip okullarına mezunların sahip çıkmasının daha etkin bir şekilde organize edilmesi gerektiğine vurgu yapan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Kayıt dönemlerinde özellikle İmam Hatiplerimizin tercih edilmesi için çalışmamız lazım. Özellikle annelere çocuklarının neden İmam Hatip ortaokullarında olması gerektiğinin anlatılması lazım. Çocuklar ergenlik zamanında bu okullarda olsun, namazını, abdestini, dinini, Kur'an'ını, peygamberini öğrensin. Ondan sonra namaz kılmaya davet edersin 'Nasıl kılınıyordu?' der. Bu topraklarda niye böyle olalım? Namaz kılmak gösteriş unsuru olamaz. Bu ülkede namazı bilmeyen kalmamalı. Bu ülkede cumayı kılmak gösteriş olamaz. Cuma namazı bizim dertlerimizi paylaşma ortamımız. İşte bunların oluşması için İmam Hatip Ortaokulları olmazsa olmaz. Bu kayıt döneminde bu noktada çalışmamız lazım. Okul sahiplenmelerinin önümüzdeki süreçte hem Türkiye'deki hizmet noktasında hem İmam Hatiplerin güçlenmesi anlamında çok önemli olacağını düşünüyorum."

İmam Hatiplere destek olanlara teşekkür eden Erdoğan, sözlerini, "Bizim davamız henüz bitmedi. Bu dava ucuz, kolay, vazgeçilecek bir dava değil. Bizim varoluş nedenimiz. O zaman bu salgından çıktığımız şu günlerde, davamıza yeni bir enerji ile sarılmalıyız. Bu genel kurul bunu hatırlamamıza vesile olsun." diye tamamladı.