Önder İmam Hatipliler Derneği Aksaray Şubesinden Erol Mütercimler'e tepki - Son Dakika

Önder İmam Hatipliler Derneği Aksaray Başkanı Kuddusi Bakar, yazar Erol Mütercimler'in, bir televizyon programında imam hatiplilere yönelik sözlerini şiddetle kınadıklarını kaydetti.

Bakar, Mütercimler'in sözlerinin asla kabul edilemeyeceğini belirterek, bununla ilgili Önder olarak Türkiye genelinde hukuki süreç başlattıklarını anımsattı.

Kuddusi Bakar, "Türkiye'nin gelişimine katkı sağlayan çok değerli isimleri üreten okullarımız devletin okullarıdır. Devletin müfredatını belirlediği okullar, devletin disipline ettiği, teftiş ettiği okullar. Bunlar çok önemli. Sanki imam hatipler bu ülkede yer altında örgütlenmiş yapılar gibi bir yaklaşım tarzı ortaya konulması çok çirkin." ifadesini kullandı.

Herkesin dilediği gibi yaşaması ve dilediği şeye inanması gerektiğini dile getiren Bakar, Mütercimler'i şiddetle kınadıklarını belirtti. Bakar, bu tür sözlerin, sayısı 1 milyon 400 bini bulan imam hatip öğrencilerini de çok olumsuz etkilediğini vurguladı.