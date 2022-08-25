BALIKESİR - ÖNDER İmam Hatipliler Derneği üyeleri şarkıcı Gülşen'in ifadelerini kınadı - Son Dakika
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BALIKESİR - ÖNDER İmam Hatipliler Derneği üyeleri şarkıcı Gülşen'in ifadelerini kınadı

25.08.2022 17:10

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Balıkesir Şube Başkanı İbrahim Sarı'nın konuşması BALIKESİR - ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Balıkesir Şube Başkanı İbrahim Sarı, adliye bahçesindeki basın açıklamasında, yapılan saygısızlığı kınadıklarını belirtti.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Balıkesir Şube Başkanı İbrahim Sarı'nın konuşması BALIKESİR - ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Balıkesir Şube Başkanı İbrahim Sarı, adliye bahçesindeki basın açıklamasında, yapılan saygısızlığı kınadıklarını belirtti.

Sarı şunları kaydetti:

"Bugün imam hatip okullarımızda okuyan yaklaşık 1,5 milyon öğrenciyi, bu öğrencilerin aileleri ve bu okullardan mezun olanları dikkate aldığımızda 10 milyona yakın bir kitleyi çirkin iddialarla itham etmek toplumun fay hatlarıyla oynamaktır. Bu terbiyesizliği asla sineye çekmeyeceğimizi, hukuk önünde hesap soracağımızı kamuoyuna duyuruyoruz. Toplumumuzu, aile yapımızı ve neslimizi ifsat etmeyi kendisine vazife bilen bu saygısız şahıs için tüm imam hatip okulu mezunlarını ve mensuplarını, halkımızı hukuk önünde hesap sormaya davet ediyoruz."

Dernek mensupları, açıklamanın ardından Cumhuriyet Başsavcılığına giderek şarkıcı Gülşen hakkında suç duyurusunda bulundu.

Basın açıklamasına AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Mustafa Canbey ve Belgin Uygur, Memur-Sen Balıkesir Şube Başkanı Ahmet Gür, AK Parti İl Başkan Vekili Vahdettin Çiftçi, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Fatih İnceboy, Altıeylül Belediye Başkan Yardımcısı Feyyaz Çiftçi, AK Parti Karesi İlçe Başkanı Yusuf Hocaoğlu ile bazı STK'lerin yöneticileri ve üyeleri katıldı.

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Kaynak: AA

İbrahim Sarı, Balıkesir, Gülşen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BALIKESİR - ÖNDER İmam Hatipliler Derneği üyeleri şarkıcı Gülşen'in ifadelerini kınadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: BALIKESİR - ÖNDER İmam Hatipliler Derneği üyeleri şarkıcı Gülşen'in ifadelerini kınadı - Son Dakika
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