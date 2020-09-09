ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, Erol Mütercimler hakkında 81 ilde suç duyurusunda bulunacak - Son Dakika

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, katıldığı bir televizyon programında imam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle yazar Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. ÖNDER'den yapılan yazılı açıklamada, Mütercimler hakkında, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde il, ilçe dernekleri tarafından da 81 ilde eş zamanlı olarak suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi.

"TÜRKİYE'NİN GÜZİDE OKULLARINA KİMSE İFTİRA EDEMEZ"

ÖNDER'den yapılan açıklamada "Erol Mütercimler'in haddini aşan, iftira ve hakaret içeren ithamları" olduğu, bu nedenle harekete geçildiği belirtilerek, "Kimsenin Türkiye'nin güzide okulları ve mezunlarını kötülemesine ve iftira etmesine izin vermeyeceğiz" denildi.

Açıklamada ÖNDER Genel Başkanı Kamber Çal'ın görüşlerine de yer verildi. Kamber Çal, Erol Mütercimler'in tahkir edici ifadelerinin olduğunu, bunların asla kabul edilemeyeceğini belirterek, "Bu söylem tüm imam hatiplileri itham altında bırakıyor. İmam Hatip camiasını bu konuya tepki göstermeye davet ediyoruz. Dernek olarak hemen hızlı şekilde avukatlarımıza talimatı verdik. Bu konuyla ilgili hukuki süreci hızlı şekilde başlattık. 81 ilde Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Aynı şekilde tüm illerimizdeki imam hatipliler derneklerini aynı davayı açması için teşvik ediyoruz" dedi.

Mütercimler hakkında yapılacak suç duyurusundan sonra tüm Türkiye'de eş zamanlı basın açıklaması da yapılacağı öğrenildi.