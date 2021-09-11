ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Abdullah Ceylan'dan, Gürkan'a ziyaret - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Abdullah Ceylan'ı ve beraberindeki heyeti makamında kabul ederek bir süre görüştü.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gürkan, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Abdullah Ceylan'ı ve beraberindeki heyeti ağırlamaktan büyük onur duyduğunu belirtti.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Malatya Şubesi ile birçok projede paydaş olarak çalıştıklarını aktaran Gürkan, "Netice itibariyle manevi kalkınma, manevi ahlak, milli değerlere bağlı, milli şuuru oluşturma noktasında İmam Hatip Liselerimizin çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Toplumun önce ahlakın, maneviyatın, milli değerlere bağlılığın ülkemizin istikbali açısından önemli olduğuna inanıyoruz. Bütün okullarımızda bu değerler öğretiliyor." ifadelerini kullandı.

Gürkan, Malatya Şubesinin 3. Olağan Genel Kurul Kongresinin kente ve ÖNDER İmam Hatipliler Derneğine hayırlı olmasını temenni etti.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Abdullah Ceylan ise her zaman imam hatip camiasına, ailesine destek veren eğitim noktasında gençlerin yanında Gürkan'a teşekkür ederek, şöyle devam etti:

"İmam Hatip ailesi olarak, eğitim camiası olarak eğitime vermiş oldukları destekten, eğitime alan açmasından dolayı kıymetli başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Birçok ili geziyoruz Malatya her zaman sıcaklığını ve misafirperverliğini koruyor. Anadolu'yu merkez haline getiren, insanlığın ilk doğduğu merkezden Anadolu'nun dört bir yanına çağrımızı ve muştumuzu yaymak için mücadele edeceğiz."