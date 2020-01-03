ÖNDER İmam Hatipliler Derneği'nden AA'ya ziyaret - Son Dakika

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği İcra Kurulu üyeleri, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu'nu ziyaret etti.

AA'nın genel müdürlük binasında gerçekleşen ziyarette bir konuşma yapan İcra Kurulu Genel Sekreteri Abdullah Ceylan, dernek olarak yapacakları projelere ilişkin bilgi verdi.

İmam hatip modelinin yurt dışına ihraç edilen tek eğitim modeli olduğunu ifade eden Ceylan, "22 ülkede 55 tane imam hatip okulu var, dünya üzerine yayılmış. Türkiye'de 85 ülkeden öğrencinin bulunduğu 17 tane uluslararası imam hatip var. Bugün, imam hatipler sadece Türkiye'nin kendi içinde değil, dışarıya ihraç edilmiş bir model olarak hem de dışarıdan buraya öğrencinin geldiği bir modele dönüştü." diye konuştu.

Dernek olarak "dil kampı" projeleri olduğunu anlatan Ceylan, şunları belirtti:

"İmam hatip öğrencileri ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) üzerinden farkındalık çalışmalarımız var. Bunun haricinde gençlik noktasında çalışmalarımız çok fazla. Şu anda 1,4 milyon örgün eğitimde okuyan imam hatip öğrencimiz var. Üniversitede okuyan da bir o kadar öğrencimiz, mezunlarımız var. Bütün hepsini kapsayan çalışmalarımız da var. Bunlarla alakalı hem projeleri istişare etmek, biraz gelecek vizyonu çizebilmek adına çok farklı konularda görüşmeler yaptık."

Anadolu Ajansını da bu kapsamda ziyaret etmek istediklerini belirten Ceylan, imam hatiplerin eğitim camiasındaki yüzde 13'lük bir kesimi temsil ettiğini anlattı.

Ceylan, imam hatipler üzerinde negatif bir algı olduğunu söyleyerek, "Biz bir yandan okullarımızın niteliğini, kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar yaparken, bir yandan gerçekten negatif algıyla da mücadele ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"Sahada haberin olduğu yerde olmazsanız başkasının size verdiği dezenformasyonla gidersiniz"

Mutanoğlu da AA'nın 6 Nisan'da 100. yılını kutlayacağına işaret ederek, "Biz de büyük bir heyecan içerisinde Anadolu Ajansına uygun bir vizyon kazandırmaya çalışıyoruz. 1920'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından başlatılmış bir hareket Anadolu Ajansı. Şu ana kadar da kuruluş misyonuna uygun bir şekilde, hem Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak hem dünyanın sesini Anadolu insanına aktarmak gibi bir misyonu var. Bunu da bugün çok daha güçlü bir şekilde yapıyoruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansının dünyanın her yerinde olduğuna dikkati çeken Mutanoğlu, bundan 9 yıl önce başlattıkları dünyaya yayılma çalışmalarının meyvelerini gördüklerini anlattı.

Libya'da, İran'da, Irak'ta yaşanan krizlerde Anadolu Ajansının olayları yerinde takip ettiğini ifade eden Mutanoğlu, AA'nın görev şehitlerini de anımsattı.

Mutanoğlu, Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyanın dinamik ve hareketli olması nedeniyle sahada olunması gerektiğine dikkati çekerek, "Sahada haberin olduğu yerde olmazsanız başkasının size verdiği dezenformasyonla gidersiniz ve siz önce kandırılırsınız, sonra da siz kandırırsınız başkasını. Biz şimdi tam tersini yapıyoruz. Tam sahadayız, tam bilgiye ulaşıyoruz ve bu bilgileri tam, net ve temiz bir dille hem Türkiye'ye hem de dünyaya aktarıyoruz." ifadelerini kullandı.

Mutanoğlu, ÖNDER gibi Türkiye'nin değerli kuruluşların faaliyetlerini aktarmayı bir görev olarak gördüklerini de dile getirerek, "Kim bu ülke için bir çivi çakıyorsa biz onun yanındayız. Kim bu ülkenin menfaatine bir şey yapıyorsa Anadolu Ajansı onun yanında." diye konuştu.

Ziyarette, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği İcra Kurulu Dış İlişkiler Başkanı Faik Tanrıkulu, Gençlik Komisyonu Başkanı Resul Çiftci ile Dernek Yönetim Kurulu üyesi Enes Şişman da hazır bulundu.