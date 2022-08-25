ÖNDER İMAM HATİPLİLER DERNEĞİ'NDEN GÜLŞEN'E TEPKİ - Son Dakika
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ÖNDER İMAM HATİPLİLER DERNEĞİ'NDEN GÜLŞEN'E TEPKİ

25.08.2022 15:38

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, sahne aldığı mekanda imam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle şarkıcı Gülşen 'e tepki gösterdi.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, sahne aldığı mekanda imam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle şarkıcı Gülşen 'e tepki gösterdi. ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, 81 ilde Gülşen hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği İstanbul Fatih'te bulunan genel merkezindeki açıklamayı ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Sabahattin Yamak yaptı.

"ŞİDDETLE KINIYORUZ"

Yamak yaptığı açıklamada, "İmam Hatip Okullarının mezunları ve mensupları olarak farklı okul türlerine ve bu okullarda okuyan öğrencilerimize yönelik her türlü ayrıştırıcı yaklaşımı çirkin ve tehlikeli görüyoruz. İmam Hatip okulları her türlü siyasi ve ideolojik tartışmaların dışında kalarak başarılarıyla gündem olacaktır. Ancak zaman zaman kendi çıkarları için suni gündem oluşturmak isteyen, bu okullara ve mensuplarına saldırarak, hakaret ederek içlerindeki önyargıyı, kini ve nefreti dışa vuran zavallı kişiliklere de üzülerek şahit oluyoruz. Gülşen isimli bir şahsın konser sırasında imam hatip okullarına, bu okullarda okuyan öğrenci ve öğretmenlere yönelik çirkin itham ve iftiralarda bulunması toplumu alenen kin ve düşmanlığa sevk etmektir. İmam hatip okullarının mensuplarına ve mezunlarına aynı zamanda toplumun tamamına saygısızlıktır. Bu çirkin ithamı ve iftirayı söz konusu şahsın kendisine aynen iade ediyoruz. İmam hatip okullarına ve mensuplarına yönelik bu saygısızlığından dolayı kendisini şiddetle kınıyoruz" dedi. "ŞİKAYETÇİ OLACAĞIZ"

"10 milyona yakın bir kitleyi çirkin iddialarla itham etmek toplumun fay hatlarıyla oynamaktır" diyen Yamak, "Bu terbiyesizliği asla sineye çekmeyeceğimizi, hukuk önünde hesap soracağımızı kamuoyuna duyuruyoruz. Toplumumuzu, aile yapımızı ve neslimizi ifsad etmeyi kendisine vazife bilen bu saygısız şahıs için tüm imam hatip okulu mezunlarını ve mensuplarını, halkımızı hukuk önünde hesap sormaya davet ediyoruz. ÖNDER İmam Hatipliler Derneği mensupları olarak bugün tüm illerimizde bu açıklamayı sizlerle paylaşıyoruz. Ardından Cumhuriyet Savcılıklarına söz konusu şahıs hakkında hukuki işlem yapılması için suç duyurusunda bulunacak, şikayetçi olacağız" şeklinde sonlandırdı. Dernek üyeleri daha sonra suç duyurusunda bulunmak üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gitti.


- İstanbul
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Kaynak: DHA

Cumhuriyet, İstanbul, Gülşen, Ankara, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÖNDER İMAM HATİPLİLER DERNEĞİ'NDEN GÜLŞEN'E TEPKİ - Son Dakika

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