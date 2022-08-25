ÖNDER'den şarkıcı Gülşen hakkında "hukuki süreç" açıklaması - Son Dakika
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ÖNDER'den şarkıcı Gülşen hakkında "hukuki süreç" açıklaması

25.08.2022 00:40
ÖNDER'den şarkıcı Gülşen hakkında "hukuki süreç" açıklaması

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, şarkıcı Gülşen hakkında, konserinde imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı hukuki süreç başlatılacağını bildirdi.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, şarkıcı Gülşen hakkında, konserinde imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı hukuki süreç başlatılacağını bildirdi.

ÖNDER'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Toplumu ifsat etmeyi kendisine vazife edinmiş, sanatı (!) ile konuşulamayan bir şahsın İmam Hatip camiasıyla ilgili hadsiz ifadelerini, iftira ve hakaret içeren ithamlarını aynen kendine iade ediyoruz. Şahsın hezeyanlarına karşı hukuki süreç başlatıyoruz. Aziz milletimizin göz bebeği olan İmam Hatip okullarımızın mezun ve mensuplarının bu gibi şahısların çirkin propagandalarına ve ucuz yollu gündemde kalma amaçlarına malzeme yapılmasına asla müsaade etmeyeceğiz."

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Kaynak: AA

Gülşen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÖNDER'den şarkıcı Gülşen hakkında 'hukuki süreç' açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: ÖNDER'den şarkıcı Gülşen hakkında "hukuki süreç" açıklaması - Son Dakika
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