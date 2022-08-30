Açıklamada, ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan 'ın yılın şiarını açıklamasının ardından ise İslam Düşünce Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez 'in "Biz, Va'dimiz, Ahdimiz ve Misakımız" başlığıyla açılış dersini gerçekleştireceği anlatıldı.

Açıklamada, Sivas İmam Hatipliler Derneği ev sahipliğinde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi'nde düzenlenecek kurultaya Türkiye genelindeki tüm il ve ilçe imam hatip dernek başkanları, okul müdürleri ve eğitimcilerin iştirak edeceği kaydedildi.

Kaynak: AA

Türkiye, Eylül, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 19. İmam Hatipliler Kurultayı Sivas'ta yapılacak - Son Dakika

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