ÖNDER İmam Hatipliler Derneği ve KADEM'den Erol Mütercimler'e suç duyurusu - Son Dakika

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği ve Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) üyeleri tarafından imam hatip lisesi mezunlarına ilişkin sözleri nedeniyle Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği ve KADEM üyeleri, imam hatip lisesi mezunları hakkında bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle Erol Mütercimler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun ardından gruptan bazı kişiler, bağlama çalarak, türküler söyledi. Daha sonra basın açıklaması yapan ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Kamber Çal, Erol Mütercimler'in televizyon programında imam hatip mezunlarına alenen hakaret ederek aşağıladığını belirtti. Çal, "Suçun basın yayın yolu ile işlenmesi, televizyon yayının Youtube üzerinden hala ulaşılabiliyor olması üzüntümüzü arttırmaktadır. İmam hatip camiası bugün 1 milyon 400 bin öğrencisi, on milyonlarca mezunu ve mensubu olan geniş bir ailedir. 69 yıldır eğitim hayatına devam eden imam hatip okulları ülkemiz, milletimiz ve medeniyetimiz için çok değerli alimler, doktorlar, mühendisler, edebiyatçılar, siyasetçiler ve devlet adamları yetiştirmiştir" dedi. Kamber Çal, "İmam hatiplere yöneltilen iftiralar ve mesnetsiz iddialar, aşağılayıcı, küçük düşürücü ifadeler sadece bu camiayı değil Türkiye'yi, 83 milyonluk ülkemizi, birliğimizi ve dirliğimizi hedef almaktadır" dedi. Çal, değişik mesleklerdeki imam hatiplileri Mütercimler hakkında de suç duyurusunda bulunmaya davet etti.

KADEM ADINA DA AÇIKLAMA YAPILDI

Daha sonra KADEM adına açıklama yapan avukat Canan Sarı ise, "Erol Mütercimler'in imam hatiplerde okuyan veya mezun olan herkese sapık ve sahtekar diyerek, içindeki kin ve nefreti provakatif bir şekilde yönelten ve bu şekilde itibarsızlaştırma peşinde olan herkes suç işlemektedir. Duygu ve düşünce dünyası körleşmiş, nefret ve düşmanlık ile kalpleri kararmış bu insanlar kanun önünde hesap vermelidir. Kadim kültürümüzden miras kalan değerlerimiz ve inançlarımız bizleri iyiliği emretmeye, kötülükten sakınmaya çağırır. O yüzden ülkemiz ve İslam alemi için değerli gençler yetiştirmeyi amaçlayan imam hatiplerimizin itibarsızlaştırılmasına izin vermeyeceğiz" dedi.