ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinden "Finans Genç" projesi - Son Dakika
Üye Girişi

ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinden "Finans Genç" projesi

30.04.2022 12:47
ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinden "Finans Genç" projesi

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, "Finans Genç" projesi kapsamında üniversite öğrencilerini İslami finans alanında yetiştirecek.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, "Finans Genç" projesi kapsamında üniversite öğrencilerini İslami finans alanında yetiştirecek.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, gençlerin İslami finans üzerine çalışmaları ve bu alanda bilinç kazanmaları amacıyla 2 yıllık eğitim programı "Finans Genç" projesi hayata geçirildi.

Ziraat Katılım ortaklığında yürütülecek projeyle uluslararası piyasalara entegre İslami finansçılar yetiştirilecek. Proje kapsamında gençlere, blockchain, metaverse, fintech ve NFT gibi kavramlar da öğretilecek.

Burs ve staj imkanları da sağlanacak öğrenciler, Malezya, Endonezya, Singapur ve Körfez ülkeleri gibi İslami finansın çalışıldığı ülkelere seyahatler gerçekleştirecek.

Proje kapsamında yılda bir kez düzenlenecek zirveye, uluslararası alanda İslami finans konusunda önde gelen uzman isimler davet edilecek.

"Gözümüzdeki gözlüğü değiştirmek için yola çıktık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Abdullah Ceylan, "Ticaretle faiz aynı şeydir." diyenlerin dünyasına "Durun!" diyebilmek için yola çıktıklarını ifade etti.

Ceylan, "Biz, duruşumuzu, istikametimizi inşa etmek üzere bugün buradayız. Gözümüzdeki gözlüğü değiştirmek için yola çıktık. İslam'ın gözlüğünü takacağız ve o kavramlarla o paradigma ile bakacağız dünyaya." ifadelerini kullandı.

Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir de projeyle katılım bankacılığı konusundaki farkındalığı gençlere aktarmayı hedeflediklerini bildirdi.

Bunu bir medeniyet mücadelesi olarak gördüklerini vurgulayan Özdemir, şunları kaydetti:

"Katılım bankacılığı, İslami finans ve İslam iktisadı medeniyet mücadelemizin bir parçası. Dolayısıyla hepimizin bu konuda hissedar olması önemli. Biz bu yola çıkarken özellikle 'İslami bankacılık' demedik, 'Katılım bankacılığı' dedik. Çünkü biz insanız ve bu konular yeni konular. Bugün 'Yapılmaz' dediğimiz bir şeye yarın başka bir bakış açısıyla bakıp 'Yapılabilir' diyebiliriz."???????

ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinden Finans Genç projesi
ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinden Finans Genç projesi

YORUMLAR
500
İstanbul finans merkezi olabilir mi? İstanbul finans merkezi olabilir mi? Katılım Genç Gelişim Programı'nda uluslararası standartlarda eğitim verilecek Katılım Genç Gelişim Programı'nda uluslararası standartlarda eğitim verilecek

Üniversite, Endonezya, Malezya, Finans, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinden 'Finans Genç' projesi - Son Dakika


Son Dakika
13:32 İlber Hoca'dan "cumhurbaşkanı adaylığı teklifi" yanıtı: Memleketi idare etmek için ben o statüye inanmıyorum
12:37 17 yaşındaki eşini vurdu, intihar süsü verdi, kendisini bu sözlerle savundu: Sakinleşsin diye ateş ettim!
12:34 Rusya son teknoloji silahlarını Ukrayna üzerinde kullanmaya başladı: "Sıçrayan bomba" göz açtırmıyor
12:17 Kiralık konut krizi: Kadıköy'de 692 ilanın içinde asgari ücret altı sadece 3 ilan var
12:05 Suriyeli çocuğa çarpan Adanalı taksici önce kaçtı, sonra vicdanına yenik düşüp teslim oldu
12:03 Galatasaray'ın başkan adaylarından Metin Özürk: Kulüp rehin alınmıştır, Burak Elmas'ın başkanlığını tanımıyoruz
12:00 Yunanistan'a tatbikat tepkisi: Türk Hava Kuvvetleri çekildi
11:59 Şırnak'ta bir uzman çavuş kayalıklardan düşerek şehit oldu
11:33 Mehmet Muş: Bir günde 1.9 milyar dolarlık ihracat yapıldı
11:31 İşte Beta'nın ölmeden önceki son hali: Kız arkadaşı paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2022 13:44:57. #1.11#
SON DAKİKA: ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinden "Finans Genç" projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement