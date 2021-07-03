ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinin 58. Genel Kurulu yapıldı - Son Dakika

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği'nin yeni Genel Başkanı Abdullah Ceylan, "İmam hatip okullarımız ülkemiz için değerler manzumesi ve bir fikir nüvesidir. Ülkesi ve ümmeti için asgari milli ve manevi değerlere sahip, hassasiyet sahibi her birey bizler için potansiyel bir imam hatiplidir. Bu nedenle imam hatip şuuru ve bilincini taşıyan herkese mezun olduğu okuluna bakmaksızın ulaşmayı da kendimize bir borç biliyoruz." dedi.

Büyük Çamlıca Camii 1071 Konferans Salonu'nda düzenlenen ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinin 58. Genel Kurulunda Abdullah Ceylan yeni Genel Başkan seçildi.

"Samimiyetle çalışacağız"

Ceylan konuşmasına başta Eski Genel Başkan Kamber Çal olmak üzere birlikte görev yaptığı yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek başladı.

Her bir başlangıcın yeni hayallere, heyecanlara ve yeni sorumluluklara matuf olduğunu dile getiren Ceylan, "Bu sorumluluğun bilincinde olarak yeni dönemimizde okullarımızın, gençlerimizin ve çağımızın muhtelif sorunlarına cevap üretmek, yeni çalışma modelleri oluşturmak, geleceğimizi anın ve onların yaşayacakları dünyanın vacibine uygun şekilde planlamak en önemli önceliklerimizden olacaktır. Yapacağımız çalışmalar, üreteceğimiz projeler ile her bir kurumumuzun asrın ihtiyaçlarını müdrik şekilde nitelikli birer hal alması için samimiyetle çalışacağız. Kurduğumuz hayalleri gerçeğe dönüştürmek için 'ben varım' diyebilecek herkesi önümüzde yahut ardımızda değil yanımızda görmek istiyoruz." diye konuştu.

Yeni dönemde her bir yol arkadaşının sorumluluğun ve emanetin bilincinde olacağına inandığını anlatan Ceylan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Oluşturduğumuz yönetim kadrolarımızda yılların eskitemediği bilakis zenginleştirdiği 'tecrübe' ile geleceğimizi şekillendirecek öncü fikir, nitelikli düşünce ve yenilikçi zihinleri harmanlamaya çalıştık. Bugün hem şahsım hem de yeni yol arkadaşlarımız adına huzurlarınızda şunu açık yüreklilikle belirtmek istiyorum, kurulduğu günden itibaren bugünlerimiz ve yarınlarımız için değer üreten imam hatip okullarımıza hizmet yolunda bugünden sonrada hiçbir bahaneye boyun eğmeyip, iki günümüzü denk etmeyecek şekilde, durmaksızın çalışmayı kendimize bir görev biliyoruz.

Bizler için imam hatip demek dört duvar arasında, standart bir müfredata tabi, haftalık takribi 40 saat eğitim verilen bir model değildir. İmam hatip okullarımız ülkemiz için değerler manzumesi ve bir fikir nüvesidir. Ülkesi ve ümmeti için asgari milli ve manevi değerlere sahip, hassasiyet sahibi her birey bizler için potansiyel bir imam hatiplidir. Bu nedenle imam hatip şuuru ve bilincini taşıyan herkese mezun olduğu okuluna bakmaksızın ulaşmayı da kendimize bir borç biliyoruz."

Ceylan, yarım asrı aşkın bir süredir memleketin gençleri için çalışan ÖNDER'in her döneminin, kendi süreci içerisinde çeşitli zorluklar ve badirelerle karşılaştığına işaret ederek, "Kimi zaman siyasi, kimi zaman kültürel, kimi zaman vatan müdafaasına kadar uzanmış süreçler yaşanmıştır. Hamdolsun inanmış kadrolarımızla tüm bu badireler kusursuz bir şekilde atlatılmıştır. Hiç şüphesiz görev süremiz boyunca bizlerin de aşması gereken sorunlar, vermemiz gereken kararlar olacaktır. Bu aşamalarda 58. Dönem kadrolarımızda olsun ya da olmasın tüm büyüklerimizin ve bizlere gönül vermiş kardeşlerimizin emeklerine, kıymetli fikirlerine, görüş ve önerilerine açık olacağımıza da söz veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Hep birlikte çalışmanın, hedefe kilitlenmenin ve başarmanın güzelliğini yaşadık"

Genel kurulda konuşan eski ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Kamber Çal, gençleri ilahi mesaj doğrultusunda yönlendirirken çağının donanımlarını kuşanmalarına da öncülük ettiklerini vurgulayarak, tüm gençlere ulaşmaya, onlara dokunmaya, hayatlarında bir değişiklik yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Çal, dünyanın hızla değiştiğini ve bu değişimle birlikte tüm sistemlerin yeniden yapılandırılma ihtiyacı doğduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Eğitim de bunların başında geliyor ve değişimden en çok etkilenen alan oluyor. Biz de kurum olarak değişen dünya şartlarında eğitim, öğretimin değişiminde, öğrencilerimiz ve aileleri için dijital çağın imkanlarıyla üzerimize düşeni layıkıyla yapmaya çalıştık. Malumunuz, 2020 yılında tüm dünyada bir salgın baş gösterdi. Kişiler, kurumlar, toplumlar ve ülkeler bu salgınla top yekün mücadele içine girdi. Biz de bir taraftan kendimizin ve sevdiklerimizin sağlığını korumaya gayret ederken bir taraftan da çalışmalarımızı yeni şartlara göre şekillendirerek sürdürdük. Pandemi Mart ayı başında ülkemizde görülür görülmez çalışmalarımızı dijital mecralara taşıdık. Bu sürece çok hızlı uyum sağlayarak eğitimlerimizi, toplantılarımızı, seminerlerimizi, yarışmalarımızı ve diğer buluşmalarımızı çevrim içi olarak gerçekleştirdik."

Pandemiye rağmen ÖNDER'in Anadolu'daki derneklerinin, sahada aktif bir şekilde rol aldığını dile getiren Çal," Bugüne kadar bize eşlik eden, çalışmalarımızda yer alan tüm dostlarımıza ve bu geniş aileye teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Yönetim, Denetim, Disiplin ve İcra Kurullarımızda görev alan kardeşlerime hassaten şükranlarımı sunuyorum. Hep birlikte çalışmanın, hedefe kilitlenmenin ve başarmanın güzelliğini yaşadık. Her daim yanımda oldukları için, birlikte yürüdükleri için, yol arkadaşlıkları için kendilerine minnettarım." diye konuştu.

Çal, güçlü kurumların, güçlü teşkilatlarla varlığını sürdürebileceğini ifade ederek, "Bir dönemi daha tamamlarken, inançla, azimle, köklerine sımsıkı tutunarak, gaye edinerek, disiplinli çalışmayla ve hepsinden önemlisi her daim ümitvar olarak yarınlara yürüyeceğimizi biliyorum." dedi.

Genel Kurula, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati, CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamza Çebi ve ÖNDER'liler katıldı.