ÖNDER'in kurucusu ve ilk başkanı Mehmet Yahya Kutluoğlu son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

ÖNDER'in kurucusu ve ilk başkanı Mehmet Yahya Kutluoğlu son yolculuğuna uğurlandı

04.03.2021 15:15
ÖNDER'in kurucusu ve ilk başkanı Mehmet Yahya Kutluoğlu son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinin kurucusu ve ilk başkanı yazar Mehmet Yahya Kutluoğlu son yolculuğuna uğurlandı.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinin kurucusu ve ilk başkanı yazar Mehmet Yahya Kutluoğlu son yolculuğuna uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul İmam Hatip Lisesinden öğretmeni olan Kutluoğlu için Fatih Camisi'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı.

Merhumun oğulları Muhammed, Mehmet ve Abdullah Kutluoğlu burada taziyeleri kabul etti. Yakınları ve sevenleri, musalla taşına konulan Kutluoğlu'nun tabutunun yanına gelerek Kur'an-ı Kerim okudu ve dualar etti.

Cenaze namazında Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve eski AK Parti Artvin Milletvekili İsrafil Kışla, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mürteza Bedir, ÖNDER Başkanı Kamber Çal, ÖNDER eski başkanları, İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Yusuf Tülin, merhumun yakınları, talebeleri ve sevenleri saf tuttu.

Namazın ardından Kutluoğlu'nun cenazesi Edirnekapı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"Hocamız bizim için kıymetliydi ve değerliydi"

ÖNDER Genel Başkanı Kamber Çal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ÖNDER camiasına ve Kutluoğlu'nun sevenlerine başsağlığı diledi.

Kutluoğlu'nun imam hatip camiasına öncülük ettiğini hatırlatan Çal, "İmam hatip serüveninin Türkiye'de başladığı 1951 senesinden bu güne kadar geldiği dönemde özellikle imam hatipler için kurulan ÖNDER'in öncülüğünü yapan ve bu günlere gelmesinde büyük gayretleri olan birisiydi. Hocamız bizim için kıymetliydi ve değerliydi. İmam hatip davası birçok badirelerden geçiyor. Bir sivil toplum kuruluşu olarak ÖNDER'in kurulması, imam hatiplerin haklarının savunması çok değerli bir hareketti. 1958 yılında Yahya Kutluoğlu hocamızın attığı bu adım çok değerli. Onun hala attığı adımın bugün de çok canlı şekilde var olduğunu görüyoruz. Bu hareket Yahya hocamız için bir sadakayı cariye." diye konuştu.

Kamber Çal, Yahya Kutluoğlu'nun aynı zamanda çok değerli bir eğitimci olduğunu dile getirdi.

"Onun izi ve açtığı yol devam ediyor"

Eski ÖNDER Başkanı İbrahim Solmaz da, Kutluoğlu'nun İstanbul İmam Hatip Okulu'nun ilk mezunlarından olduğunu hatırlattı.

Kutluoğlu'nun ilk mezun olan arkadaşlarıyla birlikte İmam Hatip Cemiyeti'ni kurduğunu belirten Solmaz, "İlk başkanı kendisi oldu ve uzun zaman da bu başkanlığı yürüttü. Mekanı cennet olsun. Onun izi ve açtığı yol devam ediyor. Sadakayı cariye anlamında hayır hasenatı hiç bitmeyecek. Yeni ve güzel öğrenciler yetiştiği müddetçe güzel işlere onun izinde Allah'ın izniyle imza atacaklar." diye konuştu.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinin kurucusu ve ilk başkanı 93 yaşındaki Mehmet Yahya Kutluoğlu, yaşlılığa bağlı hastalıkları nedeniyle tedavi gördüğü evinde hayatını kaybetmişti.

Recep Tayyip Erdoğan, İmam Hatip, İstanbul, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ÖNDER'in kurucusu ve ilk başkanı Mehmet Yahya Kutluoğlu son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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