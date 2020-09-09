ÖNDER, KADEM ve TÜGVA'dan Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu - Son Dakika

ÖNDER, KADEM ve TÜGVA'dan Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ile Kadın ve Demokrasi Derneğince (KADEM), katıldığı bir televizyon programında imam hatip okullarında okuyan ve mezun olanlar hakkında söylediği sözlerle ilgili Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

ÖNDER, KADEM ve TÜGVA'dan Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu, System.String[]

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ile Kadın ve Demokrasi Derneğince (KADEM), katıldığı bir televizyon programında imam hatip okullarında okuyan ve mezun olanlar hakkında söylediği sözlerle ilgili Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Suç duyurusu dilekçelerinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sunulmasının ardından, dernek ve vakıf üyeleri ile çok sayıda vatandaş, adliyenin karşındaki alanda bir araya geldi.

TÜGVA'nın müzik grubu "Grup Aksiyon" da burada gitar ve saz eşliğinde "Selam İmam Hatiplim" şarkısını seslendirdi. Gruptakiler de şarkıya eşlik etti.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği adına basın açıklamasını yapan Başkan Kamber Çal, Mütercimler hakkında, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme", "Hakaret yoluyla halkın bir kesimini aşağılama" fiillerinden suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Mütercimler'in, imam hatip mezunlarına alenen hakarette bulunarak aşağıladığını, bu suçun basın-yayın yoluyla işlenmesi ve televizyonun Youtube kanalı üzerinden videoya hala ulaşılabiliyor olmasının üzüntülerini arttırdığını kaydeden Çal, "İmam hatip camiası bugün 1 milyon 400 bin öğrencisi, on milyonlarca mezunu ve mensubu olan geniş bir ailedir. 69 yıl önce kurulan imam hatip okulları, ülkemiz, milletimiz ve medeniyetimiz için çok değerli alimler, doktorlar, edebiyatçılar, mühendisler, siyasetçiler ve devlet adamları yetiştirmiştir. Bu isimler dün olduğu gibi bugün de ülkenin dört bir yanında hizmet vermektedir. Bugün çocuğunun hem dini ilimler hem de fen bilimleri eğitimi alması, günün gerektirdiği becerilerle donanması için ailelerin ve gençlerimizin tercihi imam hatip okulları olmaktadır. Son yıllarda program değişikliğine giden okullarımız, öğrenciler için cazibe merkezleri olmuştur." ifadelerini kullandı.

"Bu tür davranışların cezasız kalmayacağına inanıyoruz"

İmam hatiplilere yöneltilen iftiralar ve mesnetsiz iddialar, aşağılayıcı, küçük düşürücü ifadelerin sadece imam hatiplileri değil Türkiye'nin birliğini ve dirliğini hedef aldığını vurgulayan Çal, şunları söyledi:

"Ayrışma ve kamplaşmayı körükleyenler bilmelidir ki bu davranış ülkemize yönelik kötü emel sahiplerinin değirmenine su taşımaktadır. İşte bu gerekçe ile camiamıza yönelik iğrenç, aşağılık ithamlarda bulunan şahıs hakkında kamu davası açılmasını ve iftiralarının yanına kar kalmamasını istiyoruz. Suç duyurumuzun gereğinin yapılacağına; ülkemizi ve milletimiz, çocuklarımız, bugünlerimiz ve yarınlarımızı hedefleyen bu tür davranışların cezasız kalmayacağına inanıyoruz. Son olarak imam hatiplerin bu toprakların mayası, harcı, irfanı olduğuna inanan, iş adamı, bürokrat, siyasetçi, akademisyen, esnafı, kısacası herkesi Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulunmaya davet ediyoruz."

-KADEM: "İmam hatiplerimizin itibarsızlaştırılmasına izin vermeyeceğiz"

Çal'ın ardından, KADEM adına basın açıklaması yapan Hukuk Kurulu Başkanı avukat Canan Sarı da Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, Mütercimler ve onun gibi itibarsızlaştırma peşinde olan herkesin suç işlediğini söyledi.

Bu tür insanların kanun önünde hesap vermesi gerektiğini ifade eden Sarı, "Kadim kültürümüzden miras kalan değerlerimiz ve inançlarımız bizleri kötülükten sakınmaya çağırır. O yüzden özellikle ülkemiz ve İslam alemi için değerli gençler yetiştirmeyi amaçlayan imam hatiplerimizin itibarsızlaştırılmasına izin vermeyeceğiz. Kutuplaştırıcı nefret söylemi aynı zamanda imam hatip okuyan herkesi toptan suçlu olarak göstermiştir." diye konuştu.

"Sayın Cumhurbaşkanımızın bir imam hatipli olmasından dolayı gurur duyuyoruz"

TÜGVA adına suç duyurusunda bulunduklarını dile getiren TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu da "Burada gerçekten hazmedilemeyen bir durum var, 2020 yılındayız hala bu tarz durumlarla uğraşıyor olmamız çok üzücü. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir imam hatipli olmasından dolayı gurur duyuyoruz. Biz TÜGVA olarak tüm Türkiye'de sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız." şeklinde konuştu.

-Milletvekilleri de destek verdi

AK Parti İstanbul Milletvekili İffet Polat, Mütercimler'in açıklamasını esefle kınadığını belirterek, "Ben de imam hatip mezunu bir milletvekiliyim. Benim gibi toplumun tüm segmentlerinde mezunları olan bir okulu, böyle toptancı bir şekilde karalamayı asla tasvip etmiyoruz. Biz de suç duyurusunda bulunduk. İmam hatiplerden mezun olmuş arkadaşlarım ve kardeşlerim adına bu davanın sonuna kadar takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Eyüp Özsoy ise "Ben de bir imam hatip mezunu olarak ilk duyduğumda beynimden vurulmuşa döndüm. Bizler 28 Şubat sürecini yaşamış kişileriz. Bu tür şahısların zihniyetleri hala 28 Şubat'ta kalmış ve bunu temizlemek mümkün değil. Türk adaletine güveniyoruz, en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz." dedi.

Olayın geçmişi

Erol Mütercimler, bir televizyon kanalında katıldığı canlı yayında din eğitimi ve kurumlarının tartışıldığı sırada, "O imam hatipten mezun olmuş olanlara bakın karşımıza ne olarak çıkıyor? Cinsi sapık, sahtekar, ahlaksız..." sözlerini sarf etmişti.

Konuşmanın ardından, imam hatip mezunları ve toplumun birçok kesimi Mütercimler'e sert tepki gösterdi. İmam hatip mezunları ve çeşitli sivil toplum kuruluşları, Mütercimler hakkında hukuki yollara başvuracaklarını açıkladı.

Gelen tepkiler üzerine başka bir televizyon kanalının yayınına video konferansla bağlanan Mütercimler, imam hatip okullarına ve mezunlarına hakaret etmek gibi bir kastının olmadığını savunarak, şunları söyledi:

"Benim yanlışım nerede oldu biliyor musunuz? O cümleyi kurmadan yine uzun uzun o konuşmaları yineleyerek o konuşmayı yapmalıydım. Bir anda izleyici bunu nasılsa anlar, stüdyodaki herkes anladı... Birilerinin bunu alıp köpürtecekleri aklıma gelmedi. Köpürtmek hakları mı? Hakları. Çünkü o okuldan mezun olmuşlar. O cümleyi alırsanız, 'Bana hakaret ediliyor" sonucu çıkar. Bir öğretmen olarak şunu söylüyorum; O yayınlanmış bölümü dinleyip, kalbi kırılan, üzülen, 'Erol Mütercimler'den bu nasıl çıkar.' diye üzülmüş bütün imam hatip lisesi mezunlarından ve şu an öğrencisi olan herkesten çok özür diliyorum. Onları üzdüğüm için, bir öğretmen olarak okul ve öğrenciler için böyle bir cümlenin sarf edilip bana bağlanmış olmasından dolayı çok üzüldüm."

Erol Mütercimler, İmam Hatip, Mezun, TÜGVA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 16:25 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ÖNDER, KADEM ve TÜGVA'dan Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu - Son Dakika

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