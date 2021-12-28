Üye Girişi
Önder Karaveli: "Beşiktaş'ın oyunu çok daha güçlü bir oyun olmalı" - Son Dakika

Önder Karaveli: "Beşiktaş'ın oyunu çok daha güçlü bir oyun olmalı"

28.12.2021 08:52
Önder Karaveli: "Beşiktaş'ın oyunu çok daha güçlü bir oyun olmalı"

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli, Konyaspor karşısında oynadıkları oyunun çok daha güçlü olması gerektiğini vurgulayarak, "Bundan çok daha iyi bir oyun olmalı. Gelişmesi ve geliştirilmesi gerekiyor.

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli, Konyaspor karşısında oynadıkları oyunun çok daha güçlü olması gerektiğini vurgulayarak, "Bundan çok daha iyi bir oyun olmalı. Gelişmesi ve geliştirilmesi gerekiyor. Oyuncuların da umarım seviyelerini daha yukarıya en kısa zamanda taşıyacağız" dedi.

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli, Spor Toto Süper Lig'in 19. Haftasında deplasmanda Konyaspor'a karşı 1-0 mağlup oldukları maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Konyaspor'u aldığı galibiyetten ötürü tebrik eden Önder Karaveli, yeşil-beyazlı ekibin ligdeki konumunu hak eden bir oyunu ortaya koyduğunu aktardı. Karaveli, "Konyaspor'la ilgili yaptığımız analizlerde yeniden oyun kuran oyun organizasyonunu başlatan, bekleneni biraz daha öne çıkarıp merkez orta saha oyuncularından ziyade beklerini kullanmaya çalışan, ön tarafta da hızlı oyuncularıyla pozisyonlar bulmaya çalışan bir takım olduğu ve kompakt oynayan bir takım olduğunu biliyorduk. En başından onları durdurmayı planladık. Biraz daha ön alanda tam baskı olmasa da rakibi caydırıcı bir yerleşim düşünmüştük. Maçın başından itibaren bu düşündüğümüz kadar ön alanda olmadı ama alan savunmasını oyuncularımızın doğru yaptığını düşünüyorum. Konyaspor'un özellikle maçın ilk yarısında çok etkili pozisyonlar bulduğunu, oyununu her zamanki o coşkulu, daha etkili ve hücumda pozisyonlar bulan oyununu oynayabildiğini düşünmüyorum. Bizim açımızdan baktığımızda da öyle çok zengin bir oyun değildi. Hücum açısından özellikle, çok zengin bir oyun değildi. İki takımın da karşılıklı, dengeli oynadığı bir oyun olduğunu düşünüyorum" dedi.

"OYUNCULARIN DA SEVİYELERİNİ DAHA YUKARIYA EN KISA ZAMANDA TAŞIYACAĞIZ"

Karaveli, maçın gidişatında oyuna müdahalelerde bulunduğunu söyleyerek, rakibin de buna karşılık verdiğini belirtti. Oyuna giren futbolcuların yüksek katkı veremediğine değinen Karaveli, "Oyuna giren özellikle iki oyuncumuzdan çok fazla hücum açısından özellikle katkı alamadık. Bu da oyunumuzu geliştirmek, biraz daha rakip alana götürmek yerine rakibin de yaptığı değişikliklerle oyuna sokulan oyuncularla biraz daha bizim kalemize doğru dönmesine neden oldu. Ama ben oyunun tamamında ne Konyaspor'un ne Beşiktaş'ın fazla pozisyon zenginliği olmayan yüksek seyir zevki olmayan bir oyun oynadığını düşünüyorum. İki takım da son derece dengeli götürmeye çalıştı. 90. dakikada elimizle verdiğimiz bir pozisyon. Ön tarafta sonlandıramadığımız, kalemizde daha kalabalık olmamıza rağmen ceza sahası içinde hatta kale sahası içinde neredeyse daha kalabalık olmamıza rağmen bir pozisyonda gol yedik. Yoğun bir maç trafiğinin her iki takımı da ben olumsuz etkilediğini düşünüyorum. Oynanan oyun daha yüksek seviyede olması gerekirdi her iki takım açısından da. Kendi açımızdan baktığımızda da Beşiktaş oyunu bundan çok daha güçlü bir oyun olmalı. Bundan çok daha iyi bir oyun olmalı. Gelişmesi ve geliştirilmesi gerekiyor. Oyuncuların da umarım seviyelerini daha yukarıya en kısa zamanda taşıyacağız" şeklinde konuştu.

"HAKEMLERLE VE KARARLARIYLA İLGİLİ KONUŞMAK İSTEMİYORUM"

Karaveli, bir gazetecinin hakem performansına ilişkin sorusuna da, "Hakemlerle ve kararlarıyla ilgili konuşmak istemiyorum. Oyunla ilgili oynanan oyunla ilgili soracağınız her soruya son derece açığım. Lütfen oyunla ilgili sorular gelirse seve seve cevaplamak için buradayım" diye cevap verdi.

"BEŞİKTAŞ KULÜBÜ'NÜN ÇALIŞANIYIM"

Karaveli, bir gazetecinin Beşiktaş'taki kariyeriyle ilgili sorusuna ise, "Kendi açımdan değerlendirdiğimde Beşiktaş Kulübü'nün çalışanıyım. Beşiktaş Kulübü bana bir görev vermişti, onu sürdürdüm. Daha sonra da Sergen hocamızın ayrılmasıyla beraber A takım da bir görev verdi ve onu da mümkün olduğu kadar iyi, doğru ve en net şekilde yapmaya çalışıyorum. Belirsizlikle ilgili bir durum yok aslında. Kulübümüz bununla ilgili en doğru ve en net kararı bir an önce verip zaten bununla ilgili açıklama yapacaktır, en kısa zamanda. En doğru organizasyona en kısa zamanda Beşiktaş ulaşacak hiç şüpheniz olmasın" şeklinde cevap verdi.

(Enver Furkan Çelebioğlu/ İHA)

YORUMLAR
500

Önder Karaveli, Konyaspor, Beşiktaş, oyunlar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Önder Karaveli: 'Beşiktaş'ın oyunu çok daha güçlü bir oyun olmalı' - Son Dakika


Evde çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi Evde çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi         
08:45
"Komşum Pınar Deniz'in konuşmalarını dinliyorum" diyen Nursel Ergin'e tepki yağıyor "Komşum Pınar Deniz'in konuşmalarını dinliyorum" diyen Nursel Ergin'e tepki yağıyor         
08:43
Numan Kurtulmuş'tan "İBB'ye kayyum atanacak" iddialarına yanıt Numan Kurtulmuş'tan "İBB'ye kayyum atanacak" iddialarına yanıt         
08:22
Örtülü faiz eleştirilerine Numan Kurtulmuş'tan yanıt: Muhafazakarları tereddüt ettirmek için uydurulmuş bir söylem Örtülü faiz eleştirilerine Numan Kurtulmuş'tan yanıt: Muhafazakarları tereddüt ettirmek için uydurulmuş bir söylem         
22:44
Premier Lig'de koronavirüs alarmı verildi Premier Lig'de koronavirüs alarmı verildi         
20:38
Son Dakika! Türkiye'de 27 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 157 kişi vefat etti, 26 bin 99 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Türkiye'de 27 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 157 kişi vefat etti, 26 bin 99 yeni vaka tespit edildi         
20:35
Tarımsal desteklerden kesilen gelir vergisinin iadesi son başvuru tarihi 31 Aralık Tarımsal desteklerden kesilen gelir vergisinin iadesi son başvuru tarihi 31 Aralık         
17:41
Evlerinde 37 yıldır kapalı duran odadaki çantayı açan kız kardeşler, çığlık çığlığa sevinmeye başladı Evlerinde 37 yıldır kapalı duran odadaki çantayı açan kız kardeşler, çığlık çığlığa sevinmeye başladı         
17:24
Tuvaletleri tıkanan aile, borudan çıkan prezervatifleri görünce kızlarının ve oğullarının odasına koştu Tuvaletleri tıkanan aile, borudan çıkan prezervatifleri görünce kızlarının ve oğullarının odasına koştu         
16:11
Sevgilisine kadın arkadaşından gelen çıplak fotoğrafları yakalayan Ebru Polat öfke kustu: Kafasını duvara sürtsem Sevgilisine kadın arkadaşından gelen çıplak fotoğrafları yakalayan Ebru Polat öfke kustu: Kafasını duvara sürtsem         
15:47
ORC'nin en başarılı 5 büyükşehir belediye başkanı anketinde İmamoğlu zirveye tırmandı! Listede AK Parti'den tek isim var ORC'nin en başarılı 5 büyükşehir belediye başkanı anketinde İmamoğlu zirveye tırmandı! Listede AK Parti'den tek isim var         
15:45
Çoban, kavga eden keçilerindeki detayı fark edince kahkahalar atarak gülmeye başladı Çoban, kavga eden keçilerindeki detayı fark edince kahkahalar atarak gülmeye başladı         
15:24
Neden Galatasaray'ı istemedi? Fatih Terim'e en yakınından gündem olacak sözler Neden Galatasaray'ı istemedi? Fatih Terim'e en yakınından gündem olacak sözler         
14:55
Paraları olmadığı için Messi'yi göndermişlerdi! Barcelona, Manchester City'nin yıldızını şehre getirdi Paraları olmadığı için Messi'yi göndermişlerdi! Barcelona, Manchester City'nin yıldızını şehre getirdi         
14:38
"Utanmadan mektup yazıyor" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İmamoğlu'ndan ''Öcalan'lı'' yanıt "Utanmadan mektup yazıyor" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İmamoğlu'ndan ''Öcalan'lı'' yanıt         
14:17
Evde cansız bedenleri bulunan çiftle ilgili kan donduran detay! Evde cansız bedenleri bulunan çiftle ilgili kan donduran detay!         
13:28
Konya-Karaman arası 35 dakikaya düşüyor! Dev projenin açılışı son günler! Konya-Karaman arası 35 dakikaya düşüyor! Dev projenin açılışı son günler!         
13:10

Son Dakika Haberleri
08:45 Evde çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
08:43 "Komşum Pınar Deniz'in konuşmalarını dinliyorum" diyen Nursel Ergin'e tepki yağıyor
08:42 CİMER'den neler isteniyor neler? Rüyasını anlatan da var, cuma mesajı atan da
08:41 Zincir marketlerin indirim açıklamaları gerçek mi?
08:29 Ünlü işadamına dost kazığı! Paha biçilmez tablolarını alıp, yerine sahtelerini koydu
08:22 Numan Kurtulmuş'tan "İBB'ye kayyum atanacak" iddialarına yanıt
08:18 Altın ne kadar oldu? 28 Aralık gram, çeyrek altın kaç TL?
08:16 Prof. Dr. Ceyhan: Omicron vakaları açıklanandan fazla, bir an önce önlem alınmalı
08:09 Dolar kaç TL? 28 Aralık 2021 Dolar ve Euro kurunda son durum nedir?
08:05 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: CHP'li belediye başkanlarının telefonları dinleniyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2021 09:02:41. #1.12#
SON DAKİKA: Önder Karaveli: "Beşiktaş'ın oyunu çok daha güçlü bir oyun olmalı" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement