Önder Karaveli Karabağ'a transfer oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Önder Karaveli Karabağ'a transfer oldu - Son Dakika Spor

Önder Karaveli Karabağ'a transfer oldu

6 saat önce

Son olarak Medipol Başakşehir U19 Takımı'nı çalıştıran Teknik Direktör Önder Karaveli, Karabağ Futbol Kulübü Koordinatör yardımcısı oldu.

Önder Karaveli Karabağ'a transfer oldu, System.String[]

Son olarak Medipol Başakşehir U19 Takımı'nı çalıştıran Teknik Direktör Önder Karaveli, Karabağ Futbol Kulübü Koordinatör yardımcısı oldu.


Daha önce Beşiktaş U21 ve Medipol Başakşehir U21 ile U19 takımlarını çalıştıran teknik direktör Önder Karaveli, Azerbaycan'a transfer oldu. 45 yaşındaki tecrübeli teknik adam, Azerbaycan Ligi ekiplerinden Karabağ FK'da Koordinatör Yardımcısı görevine getirildi. - İSTANBUL

Başakşehir, Karabağ, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 03:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Akhisarspor, teknik direktörlük için Yılmaz Vural ile görüştü
Emre Mor'den Falcao'ya olay sözler: İşine bak Antalyaspor, Arda Turan'ı istiyor Sergen Yalçın, Beşiktaş ile ilk antrenmanına çıktı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2020 22:33:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Önder Karaveli Karabağ'a transfer oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]