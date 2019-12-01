Son Dakika Haberleri: Önder öğretmen gözyaşları içinde toprağa verildi
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Önder öğretmen gözyaşları içinde toprağa verildi

6 saat önce

Aydın'da 7 ay önce yakalandığı Lösemi hastalığına yenik düşen Beden Eğitimi Öğretmeni Önder Yılmaz (44) sevenlerinin ve öğrencilerinin gözyaşları içinde toprağa verildi.

Önder öğretmen gözyaşları içinde toprağa verildi, System.String[]

Aydın'da 7 ay önce yakalandığı Lösemi hastalığına yenik düşen Beden Eğitimi Öğretmeni Önder Yılmaz (44) sevenlerinin ve öğrencilerinin gözyaşları içinde toprağa verildi.


Aydın'da 23 yıldır aktif olarak B klasman voleybol hakemi olarak görev yapan, Kadıköy Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Önder Yılmaz 7 ay önce lösemi hastalığına yakalandı. Yılmaz, hastalığının ortaya çıkmasının ardından Adnan Menderes Üniversitesi Hematoloji Bölümü'nde tedavi görmeye başladı. İki defa ilik nakli yapıldıktan sonra tedavisine devam edilen Önder öğretmen Adnan Menderes Hastanesi Üniversitesi Hastanesi'nde dün akşam hayatını kaybetti. Önder öğretmenin hayatını kaybetmesi ile sevenleri ve öğrencileri arasında büyük üzüntüye neden oldu.


Beden Eğitimi öğretmeni Önder Yılmaz'ın cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Mimar Sinan Mahallesi Emir Sultan Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Kemer Mezarlığı'nda sevenlerinin gözyaşları içinde toprağa verildi. - AYDIN

Önder Yılmaz, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 04:48 Kaynak: İHA
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