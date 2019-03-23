Önder Özkan'ın Triko Tasarımları Göz Kamaştırdı

Moda tutkunlarının bir araya geldiği Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul'un 13. sezonu 22 Mart Cuma Günü sona erdi. Ziyaretçileri arasında moda influencerları, bloggerlar, satın almacılar, basın, halk ve en önemlisi tasarımcılar olan Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul Sonbahar/Kış 2019'un bu yılki teması " Kendinden Daha Fazlasın " idi. Çeşitli sahne şovlarına, ilginçgörüntülere ve farklı kreasyonlara ev sahipliği yapan etkinlikte ünlü tasarımcı Önder Özkan'da, Sonbahar/ Kış 2019 sunumunu 22 Mart Cuma günü Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde gerçekleştirdi.

Trikoya hayat veren tasarımcı Önder Özkan, 22 Mart Cuma günü gerçekleştirdiği defile ile Sonbahar/Kış 2019 koleksiyonunu, kendi tasarladığı triko aksesuarlar ile bütünleştirerek 'Eklektik Oyunlar' ismiyle sevenlerine sundu. İlhamını Çağdaş Türk Resimlerinden alan etkinliğin tek triko tasarımcısı Özkan, trikoda yaptığı yenilikçi doku oyunlarıyla dikkatleri üzerine çekerken izleyenlerden de tam not aldı.

Her koleksiyonun bir oyun, bir doğum olduğunu belirten, triko üzerine yaptığı tasarımlar ile adından söz ettiren Özkan koleksiyonunu '' Ruhumdaki kadın yeni ve farklı olanı istiyor. Bazen çarpıcı, bazen durağan ama çoğu zaman eklektik ve modernist. Sokak giyimine alternatif triko ile daha modern bir imaj çizmeyi amaçladığım koleksiyonumu izlerken kendinizden izler bulacaksınız" diye özetliyor.