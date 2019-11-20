ÖNDER Türk Müziği Gençlik Korosu Üsküp'te konser verdi

Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleri, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği ve El-Hilal Yardım Kuruluşu iş birliğiyle ÖNDER Türk Müziği Gençlik Korosu Üsküp'te Türk müziği konseri verdi.

Uluslararası Balkan Üniversitesinde (İBU) düzenlenen konsere, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Kültür ve Sanattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tayfur Esen, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkan Yardımcısı ve Eğitim Komisyonu Başkanı Mehmet Sönmez, Kuzey Makedonya merkezli El Hilal Yardım Kuruluşu Başkanı Behicüddin Şehabi ve Uluslararası Balkan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Dursun Erdem'in yanı sıra Türk ve yerel kuruluşların temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Esen, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ÖNDER'in 1958'de kurulduğunu ve o günden bugüne imam hatip liseleri için bir şeyler yapmanın gayreti içerisinde olduklarını belirtti.

ÖNDER imam hatip lisesi öğrencileri ve hocalarından oluşan bir ekiple Balkanlar'a geldiklerini ve tasavvuf müziğinden Türk sanat müziğine varıncaya kadar geniş yelpazede müzik dinletisi ortaya koyacaklarını söyleyen Esen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ümit ediyorum burada parçalarımızı seslendirdikçe herkes kendisinden bir pay bulacak. Çünkü biz hiçbir zaman Bursa'yı ve İstanbul'u Üsküp'ten, Kalkandelen'den ayırmadık. Oralar ne kadar bizim için kıymetli ise oradaki insanımız ne kadar kıymetli ve müziği önemseyen insanlarsa buradakilerin de aynı kanaatte olduklarını gördük. Bu nedenle şu an buralardayız."

Sönmez de Balkanlar'ın Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı olduğunu belirterek, "Balkan bölgesini, biz Türkiye açısından önemli kılan pek çok kültürel, sosyal, ekonomik ve siyasal bağlar mevcuttur. Bunlardan en önemlisi Balkan ülkelerinde Türk ve Müslümanların yaşamasıdır." ifadesini kullandı.

Balkanlar'da olan gençleri Anadolu'ya Anadolu'da olan gençleri Balkanlar'a getirmek istediklerini anlatan Sönmez, " Biz Türkiye olarak kamu kuruluşlarımızla sivil toplum kuruluşlarımızla her daim Kuzey Makedonya ve Balkanlar'da beraber hareket etmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Şehabi de ÖNDER iş birliğinde yapılan etkinlikle değerleri ihya etmeye ve korumaya çalıştıklarını vurgulayarak, "Osmanlı döneminde bizim gönüllerimizi şahlandıran, ruhumuza gıda veren ve ayrıca manevi dünyamızı daha da zenginleştiren müzik sanatını bu akşam icra edecek gençlerimiz ki bu gençlerimiz hakikaten imam hatip lisesinde çığır açmaktadırlar." değerlendirmesinde bulundu.

Erdem ise yapılan faaliyetin ciddi ümit ışığı veren bir faaliyet olduğunun altını çizerek, "Özellikle belli noktalarda kendilerini yetiştirmiş milli manevi değerlere sahip gençlerin müzikle edebiyatla sanatla ve estetik unsurlarla kendilerini ortaya koymaları. İşte bu, hayatı kurgulayabilmenin en önemli kanıtlarından biri olacaktır." ifadesini kullandı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ÖNDER tanıtım filminin izlenmesinin ardından İstanbul Üsküdar Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden oluşan ÖNDER Türk Müziği Gençlik Korosu sahne aldı.