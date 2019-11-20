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ÖNDER Türk Müziği Gençlik Korosu Üsküp'te konser verdi
6 saat önce
Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleri, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği ve El-Hilal Yardım Kuruluşu iş birliğiyle ÖNDER Türk Müziği Gençlik Korosu Üsküp'te Türk müziği konseri verdi.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 11:41 Kaynak: AA
Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleri, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği ve El-Hilal Yardım Kuruluşu iş birliğiyle ÖNDER Türk Müziği Gençlik Korosu Üsküp'te Türk müziği konseri verdi.
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