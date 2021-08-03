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ÖNDER, YKS'de derece yapan öğrencileri misafir etti - Son Dakika

ÖNDER, YKS'de derece yapan öğrencileri misafir etti

03.08.2021 15:21
ÖNDER, YKS'de derece yapan öğrencileri misafir etti, System.String[]

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Başkanı Abdullah Ceylan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ilk 1000'e giren Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerini tebrik ederken, çeşitli hediyeler takdim etti.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Başkanı Abdullah Ceylan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ilk 1000'e giren Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerini tebrik ederken, çeşitli hediyeler takdim etti.

YKS'de dereceye giren bir grup öğrenciyi dernek binasında ağırlayan Ceylan, ülke genelinde yangın ve sel gibi afetlerdeki yaraların en kısa zamanda sarılmasını arzu ettiklerini belirterek, afet bölgelerinde imam hatip okullarının pansiyonlarını, yemekhanelerini, okul binalarını ve kendilerine ait yurtları afetzedeler ve buradaki görevliler için açtıklarını vurguladı.

Ceylan, afet bölgelerindeki yeniden ağaçlandırma çalışmaları kapsamında imam hatip ailesi olarak büyük bir fidan bağış kampanyası başlattıklarını da kaydetti.

Anadolu imam hatip öğrencilerini YKS'deki başarılarından dolayı kutlayan Ceylan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen eğitimlerini aksatmayan öğretmenlere de teşekkür etti.

Öğrencilerin salgınla zor geçen dönemde büyük bir başarı elde ettiğine dikkati çeken Ceylan, bireysel başarının son yıllarda kitlesel başarıya dönüştüğünü, eğitimde başarının merkezden Anadolu'ya yayıldığını dile getirdi.

Ceylan, şöyle konuştu:

"Bu ülkemiz adına, eğitim sistemimiz adına çok umut verici. Önceden başarı hikayelerinin sadece büyükşehirlerden çıktığına şahitlik ederdik. Fakat bugün sadece imam hatipliler adına bile baktığımızda başarının Anadolu'nun birçok noktasına kaydığını görüyoruz. İlk 1000'de derece yapan Mersin, Konya, Uşak, Kastamonu, Kütahya, Şırnak, Bitlis gibi birçok ilimizi biz başarının Anadolu'ya yayıldığının göstergesi olarak sayabiliyoruz. Bu okullarda okuyan kardeşlerimiz de ilk 1000'e giriyorlar, derece yapıyorlar. O şampiyonluk hissini kendi şehirlerine, okullarına yaşatıyorlar. Bu sene YKS'de ilk 100'de 42, ilk 1000'de 387, ilk 100 binde 31 bin 90 kardeşimizin derece yaptığını görüyoruz. Bunlar imam hatip adına sevindirici. Ülkemiz ve geleceğimiz adına çok umut verici başlıklar. Geçmiş yıllara baktığımızda, imam hatiplileri YKS sonuçları itibarıyla akademik başarısı noktasında ele aldığımızda her yıl çok ciddi şekilde artan bir grafik var. Önceki yıllara oranla baktığımızda ilk 100'deki imam hatipli oranı yüzde 53 artmış durumda, ilk 500'de sayısalda derece yapan imam hatipli kardeşlerimizin oranı ise geçen yıla oranla 4 kat artmış durumda." diye konuştu.

"Türkiye genelinde 54 okulumuzda öğrencilerimiz 9 yabancı dil eğitimi görüyor"

Türkiye'de 5 bin 200 imam hatip okulu, 1,5 milyon civarında da imam hatip öğrencisi bulunduğunu anlatan Ceylan, "İmam hatip öğrencilerimiz bu okullarda kariyerlerinde sergileyecekleri başarının temelini atıyor. Türkiye genelinde 54 okulumuzda öğrencilerimiz 9 yabancı dil eğitimi görüyor. Liseyi bitirdiğinde Farsça, Fransızca, İngilizce, Japonca, Çince, Rusça, İspanyolca ve Arapça dillerini konuşan, yazan ve o ülkeleri tanıyan gençler yetiştiriyoruz. Spor okullarımızda sporcular, teknoloji okullarımızda çağın gereksinimlerine uygun yazılım ve donanım eğitim alan gençler, animasyon ve karakter eğitimi veren okullarımızda geleceğin dili olan iyi animasyoncular çıkacak. Biz ümitliyiz. Türkiye geneline yayılan bir başarı hikayemiz var. İmam hatip okullarımız akademik olarak ciddi bir başarının altına imza attı. Her geçen yıl başarı hikayeleri artarak devam ediyor. Önümüzdeki yıl daha büyük başarıları konuşacağımıza inanıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Kendisinin de imam hatip mezunu olduğunu belirten Ceylan, şunları kaydetti:

"2002 yılında Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden mezun olduk. O dönem maalesef 28 Şubat sürece yaşanıyordu, Türkiye'de eğitim hakkımız elimizden alınmış durumdaydı. Katsayı eşitsizliği ve adaletsizliği vardı. Fakat geldiğimiz nokta itibarıyla önümüze çekilen engeller, bariyerler, hiçbiri bizi durdurmaya yetmedi. Bu ülkenin ve milletin aşkıyla yanan ve bu ülkeye katkı sağlamak için katma değer oluşturan herkesin bir şekilde engelleri aştığına şahit olduk. Bugün Türkiye'nin dört bir yanında 28 Şubat sürecinde önü kapatılan gençlerin, kardeşlerin farklı pozisyonlarda görev aldığını, ülkemize ve ümmetimize hizmet etmek için gayret ettiğini görüyoruz. Şu anki kardeşlerimizin bu noktada çok daha şanslı olduğunu ve gelecekteki kardeşlerimizin çok çok daha fazla şanslı olacağına inanıyorum. Çünkü artık önümüz açık, hiçbir engelimiz yok, sadece bizim bireysel çabamızla, gayretimize, inanmışlığımıza ve adanmışlığımıza ihtiyacı var bu başarılar. Üniversite sınavına girecek öğrencilere, düzenli, programlı ve disiplinli bir çalışmayla başarının geleceğini, bunun yanında Allah'a tevekkül ederek istikamet üzeri olan yönlerini de bozmadan başarıyı beraberinde taşıyacakları ve imam hatiplerin kuruluş misyonundaki 'çift kanatlı olma' gerçeğini omuzlanacaklarına inanıyorum."

Annesini kaybettiği dönemde kronometre ile çalışarak dereceye girdi

Pendik Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunu 19 yaşındaki Fahreddin Aslan, sözelde Türkiye 317'ncisi oldu.

Babasını 8 yaşında, annesini ise iki yıl önce kaybeden 5 kardeşin en küçüğü Aslan, öksüz kaldıktan sonra evde tek başına yaşamaya başladı. Annesinin hayatını kaybettiği gün hazırladığı şiir kitabını baskıya verdiğini anlatan Aslan, sınava hazırlık döneminde evde tek kalmanın faydasına olduğunu ifade etti.

Aslan, "Annem ve babam vefat ettiği için ben evde yalnız yaşıyordum. Sesten, gürültüden uzak odaklanmış biçimde çalışmaya başladım. Annemin vefat ettiği gün ben ilk şiir kitabım olan 'Güvercin'i baskıya vermiştim. Bunu da en çok annem istiyordu. Açıkçası kitabımı annemin görmesini çok fazla isterdim. Mevla nasip etmedi, eminim ki yine uzaklardan bir yerlerden beni tebrik ettiklerini düşünerek bir yerlere gelmeye çalışıyorum. İnsan böyle kayıplardan sonra artık sadece kendi başına yaşamadığını hissediyor. Allah korkusunun yanında 'annem-babam beni görüyor' hissiyatı da beni fazlasıyla sarmıştı." ifadelerini kullandı.

Sınav için çalışmalara eylülde başladığına değinen Aslan, "Günde 8 saat ders çalışmak ve 2 saat kitap okuma şeklinde ilerlemeye çalıştım. Sabah kalkıyordum, belli bir ders çalışmadan sonra bazı molalar, spor, namaz, yemek molalarıyla beraber günümü tamamlıyordum. Elime bir kronometre alarak sabah 08.00'de kalkıp, 08.30'de dersimin başına geçip, namaz, spor ve yemek molalarını çıkardığımız zaman saat 23.00'e kadar ders çalışıyordum." diye konuştu.

Salgını fırsata çevirdi, sayısalda Türkiye 896'ncısı oldu

Sayısalda Türkiye 896'ncısı olan Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunu Kerem Bükücü ise "Bizim sınavımız pandemi dönemine geldi. Sınavdan yaklaşık 1,5 sene önce evlere kapandık. Evlerde yavaştan çalışmaya başlamıştık 1,5 yıl önce ama hayatımızda ilk defa böyle bir şey yaşıyorduk. Sınav senemizde evde oturup ders çalışacaktık. Sonra oturduk güzelce ders çalıştık." ifadelerini kullandı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde okumak istediğini işaret eden Bükücü, bilgisayar alanına ilgi duyduğunu ve geçmiş dönemlerde TÜGVA'nın kurslarına katıldığını belirterek, orta okulda da robotik eğitimi aldığını ve bu alana ilgisinin bu dönemde başladığını sözlerine ekledi.

Sayısalda Türkiye 122'ncisi olan Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunu Akif Ahıskalı da 11. sınıfta üniversite sınavına çalışmaya başladığını, Türkiye'de birinci olarak şekilde çalıştığını ve derece yapmayı beklediğini belirterek, en büyük desteği ailesi ve öğretmenlerinden aldığını ve Tıp Fakültesinde okumak istediğini aktardı.

Başkan Ceylan, program sonunda öğrencilere, plaket ve kupa bardağın yanı sıra Recep Şentürk'ün "Erdemli Gençlik", Sümeyye Ertekin Yıldız'ın "28 Şubat'ın Söndüremediği Yıldızlar", Fatma Gülşen Koçak'ın "İmam Hatip Neslinin Önderleri" ile "Kudüs Senin Şehrin Senin Hikayen" kitaplarını hediye etti.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, İmam Hatip Liseleri, İmam Hatip, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ÖNDER, YKS'de derece yapan öğrencileri misafir etti - Son Dakika


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