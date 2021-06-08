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Ondokuz Mayıs Üniversitesinde "Doğaya saygı yürüyüşü" düzenlendi - Son Dakika

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde "Doğaya saygı yürüyüşü" düzenlendi

08.06.2021 16:46
Ondokuz Mayıs Üniversitesinde

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇEVSAM) tarafından "Doğaya saygı yürüyüşü" düzenlendi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇEVSAM) tarafından "Doğaya saygı yürüyüşü" düzenlendi.

Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, yürüyüş öncesinde OMÜ Rektörlüğü bahçesinde düzenlenen etkinlikte, dünyada yaşanan çevre sorunlarına karşı herkesin bilinçli ve bilgili olması gerektiğini söyledi.

Doğanın gelecek nesillere aktarılacak en önemli miras olduğunu vurgulayan Ünal, "Bugün Marmara'da yaşanan çevre sorununun yarın Karadeniz'de olmaması için hiçbir sebep yok. Yaşananlardan ibret almamız gerekiyor. Çünkü imar etmek yerine ihmal ettik." diye konuştu.

Dünya Çevre Günü'nü esas almak suretiyle bugünden itibaren geleceğe yönelik perspektif oluşturulması gerektiğine işaret eden Ünal, "Artık bu, insani bir zorunluluktur. Her birimiz, çevrenin kirletilmesine izin vermeyecek bireyler olmak zorundayız. İnsan olarak tüketiyoruz ve tüketmek zorundayız ama herhangi bir mülkün sahibi olmanız, o mülkü istediğiniz gibi kirletme hakkını size vermez. Çünkü bu mülk geçici olarak size verilmiş bir emanettir ve gelecek nesiller için korunmalıdır." ifadesini kullandı.

İklim değişikliği ve kuraklığın ilerleyen zamanlarda iklim göçleri gibi sorunlara yol açabileceğini anlatan Ünal, şunları kaydetti:

"OMÜ'yü temsil eden, en stratejik kararların alındığı bir odak noktası olması nedeniyle senatomuzun çevre konusunda duyarlılığını artırarak sürdürmesini istiyoruz. Bu üniversitenin tüm şehre örnek olması gerekiyor. OMÜ, Türkiye'nin nadir güzellikteki kampüslerinden birine sahip. OMÜ, Samsun'un ürettiği en önemli değerdir. Bu nedenle Samsun'un ürettiği değerin, Samsun'a değer katması gerekiyor. Bu da bizim sorumluluğumuz. Sorumluluk makamında yer aldığımız için önce yaşayan ve yaşanabilir bir kampüsü imar edeceğiz. Kampüsün içindeki her bir noktaya dokunarak insanın yaşam konforunu artırırken nitelikli ormanlara kavuşmak ve nitelikli orman bilincine ulaşmak temel hedefimiz olacak. Yerleşke içinde yer alan ormanın ve bitki örtüsünün iyileştirilmesi ve güzelleşmesi için çalışmalar yapıyoruz. En azından yakın çevremizdeki alanların estetik değerine katkı sağlamayı önemsiyoruz. Bu süreçte sizin de yer almanızı bekliyoruz."

Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç ile Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci'nin konuşmalarının ardından rektörlük binası önüne çiçek dikildi, ardından yerleşke içindeki ormanlık alanda doğa yürüyüşü gerçekleştirildi.

Etkinliğe İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cengiz Batuk, Prof. Dr. Fehmi Yazıcı ve Prof. Dr. Recep Sancak, Genel Sekreter Prof. Dr. Hüseyin Gençcelep, ÇEVSAM Müdürü Prof. Dr. Yüksel Ardalı, İlkadım Belediye Başkan Yardımcısı Şerif Mırık ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde Doğaya saygı yürüyüşü düzenlendi
Ondokuz Mayıs Üniversitesinde Doğaya saygı yürüyüşü düzenlendi
Ondokuz Mayıs Üniversitesinde Doğaya saygı yürüyüşü düzenlendi
Ondokuz Mayıs Üniversitesinde Doğaya saygı yürüyüşü düzenlendi
Ondokuz Mayıs Üniversitesinde Doğaya saygı yürüyüşü düzenlendi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Rektör, Samsun, imar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ondokuz Mayıs Üniversitesinde 'Doğaya saygı yürüyüşü' düzenlendi - Son Dakika


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