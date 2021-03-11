Ondokuz Mayıs Üniversitesinde geliştirilen "Otomatik Biyogaz Depolama Sistemi" tescillendi - Son Dakika

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bahtiyar Öztürk'ün "Otomatik Biyogaz Depolama Sistemi" çalışması, Türk Patent ve Marka Kurumunca tescil edildi.

Prof. Dr. Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geliştirdiği sistem sayesinde biyogazın yüksek basınçla depolanarak istenilen yere nakledilebileceğini ve istenilen kadarının kullanılabileceğini söyledi.

Geliştirdikleri sistemin tescillendiğini belirten Öztürk, "Gazın oluşum hızı düşük olduğunda yüksek basınçla depolamak sorun olmakta. Gazı önce geçici bir depolama sistemine almak, sonra buradan aldığımız gazı belli aralıklarla ana tanka pompalamak gerek. Ana tanka aralıklarla yapılan depolamayı otomatik hale getirdik." dedi.

Dört kişilik ailenin, günlük ocakta, kombide, banyo ve ısınmada kullanacağı gazı depolayıp istedikleri kadar kullanabileceği bu sistemi kurmanın 4 bin liraya mal olacağını dile getiren Öztürk, şöyle devam etti:

"Özellikle kırsal kesimlerde basıncı olmayan biyogazı sadece kendiniz kullanabilirsiniz. Bu gazı farklı mesafelere nakledebilmek için basınçlı olması gerekir. Depolanan gaz ancak basınçlı hale getirilebilir. Basıncı olmayan gazın depolama, nakletme ve yakma sorunu olduğundan biyogaz kullanımı yaygınlaşamıyor. Bu sistemle kırsalda komşular bir araya gelerek, evlerinin hemen yakınında ya da uzak mesafede, daha hijyenik koşullarda biyogaz üretme, depolama ve hep beraber kullanma imkanına sahip olacak."

Doğal gaz için geliştirilmiş kombilerde biyogazı kullanabilmek için bazı değişiklikler yapılması gerektiğine değinen Öztürk, "Biyogazın karakteristiği doğal gazdan farklıdır. Doğal gazın içinde bulunan temel yüzde 90 civarındaki metan gibi yanıcı gazlar, biyogazın üretildiği yere ve üretildiği maddeye bağlı olarak değişmektedir." ifadelerini kullandı.