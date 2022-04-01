Ondokuz Mayıs Üniversitesinin kuruluşunun 47. yılı etkinliklerle kutlandı - Son Dakika

Ondokuz Mayıs Üniversitesinin (OMÜ) kuruluşunun 47. yılı dolayısıyla yerleşkede çeşitli etkinlikler düzenlendi.

OMÜ Kurupelit Yerleşkesi'ndeki programda, Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Ünal, yaptığı konuşmada, 1 Nisan 1975'te kurulan OMÜ'nün 47. yaşını gururla kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

OMÜ'nün Türkiye'nin en değerli yükseköğretim kurumlarından biri olduğunu belirten Ünal, şunları kaydetti:

"Üniversite olarak misyonumuzun temel ayağının eğitim olduğunun farkındayız. Üniversitemizin 100 yıl sonrasını düşünerek, onu yönetecek, geliştirecek, besleyecek nesiller yetiştirmek amacında olduğunun farkındayız. Donanımlı öğrenciler yetiştirerek, dünyadaki gelişmeleri dikkate alan, ülkemizi güçlendiren bir eğitim programı oluşturarak Türkiye'nin ilk 10 üniversitesi arasında yer almak için tüm gayretimizle çalışıyoruz. Bu hedefi tüm paydaşlarımızın desteğiyle başaracağımıza inanıyoruz."

Daha sonra, üniversite yöneticileri, dekanlar, öğretim üyeleri ve davetlilerin katılımıyla yerleşkeye 47 erguvan fidanı dikildi.

Kutlamalar, halk oyunları gösterisi, konser ve öğrencilere yemek ikramıyla devam etti.