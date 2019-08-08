Son Dakika Haberleri: Öne Çıkanlar: La Nucía 0-4 Villarreal CF
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Öne Çıkanlar: La Nucía 0-4 Villarreal CF

1 saat önce

Villarreal CF, Estadio Camilo Cano'da yaptığı hazırlık öncesi dostu sırasında 4-0 La Nucía yendi. Olayları kontrol et.

Villarreal CF, Estadio Camilo Cano'da yaptığı hazırlık öncesi dostu sırasında 4-0 La Nucía yendi. Olayları kontrol et.
Villarreal, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 12:55 
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