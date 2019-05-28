Son Dakika Haberleri: Öne Çıkanlar: Manchester United '99 Legends Vs. FC Bayern Efsaneleri
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Öne Çıkanlar: Manchester United '99 Legends Vs. FC Bayern Efsaneleri

1 saat önce

Barselona'daki FC Bayern ve Manchester United arasındaki tarihi Şampiyonlar Ligi finalinden 20 yıl sonra, bu unutulmaz oyunun yeniden inşası Old Trafford'daki 58.000 seyircinin önünde gerçekleşti. Manchester United '99 Efsaneleri Bayern Efsaneleri ile tanıştı. 90 eğlenceli dakika sonra, ev sahibi 5-0 kazandı. Oyunun geliri her iki takım tarafından da Manchester United Vakfı'na bağışlanacak.

Barselona'daki FC Bayern ve Manchester United arasındaki tarihi Şampiyonlar Ligi finalinden 20 yıl sonra, bu unutulmaz oyunun yeniden inşası Old Trafford'daki 58.000 seyircinin önünde gerçekleşti. Manchester United '99 Efsaneleri Bayern Efsaneleri ile tanıştı. 90 eğlenceli dakika sonra, ev sahibi 5-0 kazandı. Oyunun geliri her iki takım tarafından da Manchester United Vakfı'na bağışlanacak.
Öne Çıkanlar: Manchester United '99 Legends Vs. FC Bayern Efsaneleri
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 01:06 
Barselona, Manchester United, Spor
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