Öne Çıkanlar: Manchester United '99 Legends Vs. FC Bayern Efsaneleri
1 saat önce
Barselona'daki FC Bayern ve Manchester United arasındaki tarihi Şampiyonlar Ligi finalinden 20 yıl sonra, bu unutulmaz oyunun yeniden inşası Old Trafford'daki 58.000 seyircinin önünde gerçekleşti. Manchester United '99 Efsaneleri Bayern Efsaneleri ile tanıştı. 90 eğlenceli dakika sonra, ev sahibi 5-0 kazandı. Oyunun geliri her iki takım tarafından da Manchester United Vakfı'na bağışlanacak.
Barselona
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 01:06
'daki FC Bayern ve Manchester United
arasındaki tarihi Şampiyonlar Ligi finalinden 20 yıl sonra, bu unutulmaz oyunun yeniden inşası Old Trafford'daki 58.000 seyircinin önünde gerçekleşti. Manchester United '99 Efsaneleri Bayern Efsaneleri ile tanıştı. 90 eğlenceli dakika sonra, ev sahibi 5-0 kazandı. Oyunun geliri her iki takım tarafından da Manchester United Vakfı'na bağışlanacak.
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