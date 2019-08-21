Öne Çıkanlar: Olympique Lyonnais 6-0 Angers SCO
1 saat önce
Olympique Lyonnais, 2019-20 sezonunun ilk ev oyunda etkileyici bir gösteri sergiledi. 6-0 galibiyeti, Houssem Aouar, Jean Lucas, Moussa Dembélé (iki) ve Memphis Depay (iki) 'in golleri sayesinde Ligue 1' in OL zirvesini kazandı.
Olympique Lyonnais, 2019-20 sezonunun ilk ev oyunda etkileyici bir gösteri sergiledi. 6-0 galibiyeti, Houssem Aouar, Jean Lucas, Moussa Dembélé (iki) ve Memphis
Depay (iki) 'in golleri sayesinde Ligue 1' in OL zirvesini kazandı.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 01:14
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