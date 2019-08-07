Son Dakika Haberleri: Öne Çıkanlar: PAOK 2-2 Ajax
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Öne Çıkanlar: PAOK 2-2 Ajax

1 saat önce

Ajax, PAOK'u Toumba Stadyumu'nda Şampiyonlar Ligi'nde yapılacak olan ilk maçta üçüncü turda 2-2 berabere kaldı. Hakim Ziyech serbest vuruşu Alexandros Paschalakis netine girdikten sonra ziyaretçileri öne sürdü. Chuba Akpom, Léo Matos yarı yarıya önce evine gitmeden önce PAOK'u geri getirmek için akıllıca bitirdi. Ajax, Klaas-Jan Huntelaar tarafından kullanılan topu uzaklaştırdıktan sonra kendisini dengeye getirdi.

Ajax, PAOK'u Toumba Stadyumu'nda Şampiyonlar Ligi'nde yapılacak olan ilk maçta üçüncü turda 2-2 berabere kaldı. Hakim Ziyech serbest vuruşu Alexandros Paschalakis netine girdikten sonra ziyaretçileri öne sürdü. Chuba Akpom, Léo Matos yarı yarıya önce evine gitmeden önce PAOK'u geri getirmek için akıllıca bitirdi. Ajax, Klaas-Jan Huntelaar tarafından kullanılan topu uzaklaştırdıktan sonra kendisini dengeye getirdi.
Klaas Jan Huntelaar, Hakim Ziyech, Ajax, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 12:55 
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