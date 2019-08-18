Öne Çıkanlar: Stoke City 2-2 Derby County
1 saat önce
Bet365 Stadı'ndaki heyecan verici bir maç 2-2 ile sona erdi. Martyn Waghorn skoru erken saatlerde başlattı, Scott Hogan iki kez Potters'ı görmeden önce. Ramlar geç saatlerde yine Waghorn ile aynı hizada kaldılar.
Bet365 Stadı'ndaki heyecan verici bir maç 2-2 ile sona erdi. Martyn Waghorn skoru erken saatlerde başlattı, Scott Hogan
iki kez Potters'ı görmeden önce. Ramlar geç saatlerde yine Waghorn ile aynı hizada kaldılar.
Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 01:14
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