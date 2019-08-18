Son Dakika Haberleri: Öne Çıkanlar: Stoke City 2-2 Derby County
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Öne Çıkanlar: Stoke City 2-2 Derby County

1 saat önce

Bet365 Stadı'ndaki heyecan verici bir maç 2-2 ile sona erdi. Martyn Waghorn skoru erken saatlerde başlattı, Scott Hogan iki kez Potters'ı görmeden önce. Ramlar geç saatlerde yine Waghorn ile aynı hizada kaldılar.

Bet365 Stadı'ndaki heyecan verici bir maç 2-2 ile sona erdi. Martyn Waghorn skoru erken saatlerde başlattı, Scott Hogan iki kez Potters'ı görmeden önce. Ramlar geç saatlerde yine Waghorn ile aynı hizada kaldılar.
Hogan, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 01:14 
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