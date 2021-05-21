One Night in Miami Filmi - Son Dakika

One Night in Miami Filmi

21.05.2021 17:54
One Night in Miami Filmi, System.String[]

One Night in Miami filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. One Night in Miami filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

25 Şubat 1964 gecesi Cassius Clay, Sonny Liston'ı yenerek dünya ağır sıklet boks şampiyonu olur. İnsanlar kalabalık halde kutlama yapmak için Miami Beach Kongre Merkezi'nde toplanırken Clay, ırk ayrımcılığı nedeniyle zaferini diğer sporculardan uzakta kutlamak zorunda kalır. Clay, Miami’nin siyahi mahallelerinden birinde arkadaşları aktivist Malcolm X, şarkıcı Sam Cooke ve futbol yıldızı Jim Brown ile kutlama yapar. Dört adam bu sırada kendileri ve insanlar için yeni bir dünya tanımlamaya karar verir.

Yönetmen: Regina King

Senaryo: Kemp Powers

Oyuncular: Kingsley Ben-Adir, Eli Goree, Aldis Hodge, Leslie Odom Jr., Lance Reddick, Christian Magby, Joaquina Kalukango, Nicolette Robinson, Michael Imperioli, Lawrence Gilliard Jr. , Derek Roberts, Beau Bridges, Emily Bridges, Amondre D. Jackson, Jerome Wilson, Hunter Burke , Robert Stevens Wayne, Randall Newsome, Matt Fowler, Chris Game, Christopher Gorham, Alan Wells, Jeremy Pope, Dustin Lewis, John Curran, Mark Allan Stewart, Amar Khalil, Ian Alexander Desdune II, Jeremy Anderson, Pierce Lackey

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: One Night in Miami

Yapımcı Firma: Amazon Studios

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 114 dk.

Dağıtıcı Firma: Amazon Prime

Vizyon Tarihi: 15.01.2021

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One Night in Miami Filmi

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Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika Sinema One Night in Miami Filmi - Son Dakika


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