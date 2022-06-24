Önemli açıklama: Galaxy S22 FE gelecek mi? - Son Dakika
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Önemli açıklama: Galaxy S22 FE gelecek mi?

24.06.2022 09:42
Önemli açıklama: Galaxy S22 FE gelecek mi?

Şubat ayında vitrine çıkan Galaxy S22 serisinin ardından Galaxy S22 FE gelecek mi? Konu ile ilgili önemli bir açıklama geldi.

Galaxy S serilerine uygun fiyatlı bir alternatif olarak piyasaya sürülen FE, bugüne dek hep çeşitli sıkıntılarla gündemdeydi. Özellikle Galaxy S21 FE, 2021 yılında çıkması gerektiği halde çip krizi dahil birçok nedenden dolayı 2022'ye kadar ertelendi. Bu yılın başında satışa çıkan akıllı telefonun rafa kaldırıldığı bile iddia edildi. Peki, şubatta vitrine çıkan Galaxy S22 serisinin ardından Galaxy S22 FE gelecek mi? Konuyla ilgili önemli bir açıklama geldi.

Galaxy S22 FE çıkış yapacak mı?

Samsung, 2020'den bu yana Galaxy FE modellerini piyasaya sürüyor. Galaxy S20 FE, beğenileri kazanmış ve önemli satış başarılarına imza atmıştı. Ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi Galaxy S21 FE'nin çıkış süreci, serinin geleceğini de doğrudan etkiledi.

Not seeing any active development on the Samsung Galaxy S22 FE. Safe to say, we won't be seeing one this year.

Don't know why there were rumours about it being powered by Dimensity 9000.

— Yogesh Brar (@heyitsyogesh) June 22, 2022

Galaxy S21 FE, bu yılın ocak ayında tanıtıldı. Bundan birkaç hafta sonra da Galaxy S22 vitrine çıktı. İki akıllı telefonun arasındaki fiyat farkı, işlemcilerinde nesil farkı olmasına rağmen sadece 100 dolardı. Bu da hem Samsung hem de kullanıcı tarafında FE serisinin geleceğinin tartışılmasına neden oldu.

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Sektörde sızıntılarıyla bilinen YogeshBrar'a göre Samsung cephesinde Galaxy S22 FE ile ilgili en ufak bir çalışma söz konusu değil. Buna göre akıllı telefonun 2022'de gelmeyeceği bir nebze olsun doğrulanmış oldu. Aynı zamanda Brar, cihazın MediaTek Dimensity 9000'den güç alacağı yönünde bilgiler aldığını da dile getirdi. Kısacası son sızıntıya bakacak olursak, cihaz gecikmeyle de olsa önümüzdeki yıl çıkacak.

SamMobile gibi kaynaklara göre ise Samsung, iki seri arasındaki fiyat farklarının birbirine yaklaşması gibi birçok nedenden dolayı FE projesini tamamen rafa kaldırmaya hazırlanıyor. Ancak şirketten konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.

Önemli açıklama: Galaxy S22 FE gelecek mi?

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Galaxy S22 FE, gelecek mi yoksa iddia edildiği gibi tamamen rafa mı kaldırılacak? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

Samsung, Güncel, Son Dakika

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