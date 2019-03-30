Son Dakika Haberleri: Önemli Bir Başarıyı Elde Edeceğiz"

Önemli Bir Başarıyı Elde Edeceğiz"

43 dakika önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Ben inanıyorum ki hem Türkiye'de hem de Ferizli'de çok önemli bir başarıyı elde edeceğiz ve Türkiye bu gidişatını devam ettirecek.

Önemli Bir Başarıyı Elde Edeceğiz
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Ben inanıyorum ki hem Türkiye'de hem de Ferizli'de çok önemli bir başarıyı elde edeceğiz ve Türkiye bu gidişatını devam ettirecek." dedi.

Partisinin Ferizli İlçe Teşkilatınca 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen programa katılan Yavuz, burada yaptığı konuşmada, yarın yapılacak yerel seçimler öncesinde son çalışmaları gerçekleştirdiklerini söyledi.

Teşkilat üyelerinden son ana kadar çalışmalarını azimle ve kararlılıkla sürdürmelerini isteyen Yavuz, sandıkları patlatarak ülkenin aleyhine tuzak kuranların tarihin en büyük dersini almalarını sağlayacaklarını belirtti.

Vatandaşın, oynanan oyunların, kurulan tezgahların farkında olduğunu aktaran Yavuz, milletin kullanacağı oylarla bu hesapları boşa çıkartacağına güvendiklerini ifade etti.

Cumhur İttifakı'nın tüm Türkiye'de etle tırnak haline geldiğini vurgulayan Yavuz, şunları kaydetti:

"Niyetimiz Türkiye'nin istikbali ve istiklali. Başkaları da PKK ve KCK iltisaklıları listeye yazarken, bizim yazdıklarımızı görüyorsunuz. Hepsi milli, hepsi yerli. Hepsi tek vatan, tek bayrak, tek millet, tek devlet diyor, hepsi Türkiye'nin geleceği diyor. Niyet halis olunca akıbet de hayrolur. Ben inanıyorum ki hem Türkiye'de hem de Ferizli'de çok önemli bir başarıyı elde edeceğiz ve Türkiye bu gidişatını devam ettirecek. Bu tekerler tümsekte kalmayacak."

Cumhur İttifakı AK Parti Ferizli Belediye Başkan Adayı İsmail Gündoğdu da, ilçe için hazırladığı projeleri anlatarak, vatandaşlardan destek istedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 04:21 Kaynak: AA

AK Parti, Türkiye, Ferizli, Güncel
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