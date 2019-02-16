Son Dakika Haberleri: Önemli Bir Virajdı"

Önemli Bir Virajdı"

52 dakika önce

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, Bursaspor'a karşı aldıkları 2-0'lık galibiyete ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bizim için önemli bir virajdı.

Önemli Bir Virajdı
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, Bursaspor'a karşı aldıkları 2-0'lık galibiyete ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bizim için önemli bir virajdı. Sıralamada yükseldik fakat küme düşme hattıyla 2 puan var aramızda. Yine aynı konsantrasyon ve istekle lige devam edeceğiz" dedi. Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşılaşan Çaykur Rizespor, sahadan 2-0 galip ayrıldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, "Bizim için çok değerli bir 3 puanı kazandığımız maç yaşadık. Maçın başı çok daha iyi başlamıştı. Rakip kaleye iyi gidiyorduk. Erken gol yedikten sonra rakibimizin baskı altına gireceğini biliyorduk. İkinci yarının başında da biz baskıyı hissettik. Gol atmak için çok çabaladılar. Duran toplarla tehlike yaşattılar kalemizde. Gol de yiyebilirdik o dakikalarda. Oyuncu değişiklikleri ve ikinci gol bizi rahatlattı. Bursasporlu oyuncu kardeşlerim en iyisini yapmaya çalıştılar. Onları da tebrik ediyorum. Futbolun içinde kazanmak da kaybetmek de var. Bizim için önemli bir virajdı. Sıralamada yükseldik fakat küme düşme hattıyla 2 puan var aramızda. Yine aynı konsantrasyon ve istekle lige devam edeceğiz. Yeni katılan arkadaşlarımız da çok daha iyi performans sergilediler bu maç. Bundan dolayı da ayrıca mutluyuz" dedi.

(Mesut Alan - Ahmet Faruk Çabuk/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 06:51 Kaynak: İHA

Spor
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