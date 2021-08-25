ÖNEMLİ DUYURU: COVİD-19 Önlemleri için Aşı Karnesi İbrazı Hakkında - Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu - Son Dakika
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ÖNEMLİ DUYURU: COVİD-19 Önlemleri için Aşı Karnesi İbrazı Hakkında - Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu

ÖNEMLİ DUYURU: COVİD-19 Önlemleri için Aşı Karnesi İbrazı Hakkında - Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu

25.08.2021 11:38

Gençlik ve Spor Bakanlığının 24/08/2021 tarihli yazı ekinde bildirilen İller İdaresi Genel Müdürlüğünden alınan bazı faaliyetler için PCR testi zorunluluğu getirilmesi ile ilgili 20/08/2021 tarih ve 13441 sayılı yazısı gereği;

Gençlik ve Spor Bakanlığının 24/08/2021 tarihli yazı ekinde bildirilen İller İdaresi Genel Müdürlüğünden alınan bazı faaliyetler için PCR testi zorunluluğu getirilmesi ile ilgili 20/08/2021 tarih ve 13441 sayılı yazısı gereği; AŞI KARNESİ ibraz ederek faaliyetlere katılım sağlanması, aşı olmayanların ise negatif sonuçlu PCR testini ibraz etmeleri gerekmektedir. (Aşı karnesi olanlar PCR testi yaptırmayacaktır. ) Sualtı Topluluğumuzun dikkatine sunarız.

Kaynak: Habermetre
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COVIRAN Bereket, PCR Testi, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum ÖNEMLİ DUYURU: COVİD-19 Önlemleri için Aşı Karnesi İbrazı Hakkında - Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu - Son Dakika


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SON DAKİKA: ÖNEMLİ DUYURU: COVİD-19 Önlemleri için Aşı Karnesi İbrazı Hakkında - Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu - Son Dakika
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