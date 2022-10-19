Sızdırılan Xiaomi 13 Pro görseli, kamera tasarımını gözler önüne seriyor! - Son Dakika
Üye Girişi

Sızdırılan Xiaomi 13 Pro görseli, kamera tasarımını gözler önüne seriyor!

19.10.2022 18:41
Sızdırılan Xiaomi 13 Pro görseli, kamera tasarımını gözler önüne seriyor!

Önemli kaynakların paylaştığı Xiaomi 13 Pro görselleri, tasarım hakkında bazı bilgilerin netlik kazanmasını sağlıyor.

Xiaomi akıllı telefon dünyasının en büyük isimlerinden birisi olmak için çalışmalarını sürdürüyor. Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde tanıtılması beklenen Xiaomi'nin amiral gemisi modeli hakkında sızıntı bilgiler gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Xiaomi 12T serisini piyasaya süren şirket, başarısını Xiaomi 13 ile sürdürmek istiyor.

Xiaomi 13 Pro Leica ile işbirliğine devam ediyor

TechGoing tarafından sızdırılan görseller Xiaomi 13 Pro arka kamera tasarımını gözler önüne seriyor. Görselden yola çıkarsak tasarımın selefine göre daha sade olacağını görebiliriz. Kare bir dizaynı bulunan modelde Leica ortaklığı göze çarpıyor.

Sızdırılan Xiaomi 13 Pro görseli, kamera tasarımını gözler önüne seriyor!

Yeni Xiaomi modeli, işlemci koltuğunda Qualcomm'un henüz tanıtmadığı amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Gen 2'ye yer verecek.Şirket, 17 Kasım'da tanıtılması beklenen işlemciyi kullanan ilk cihaz olabilmek için Motorola ile sıkı bir yarış içerisinde.

Bir Xiaomi modeli daha MIUI 13 güncellemesi aldı!

Daha önce gelen bilgilere göre Pro modelinin ana kamerası, daha önceki modelde de kullanılan IMX989 sensörü olacak. Öte yandan Pro modelinin 200 megapiksellik bir kameranın olacağı bilgisi birçok kaynak tarafından paylaşıldı. Ancak, serinin selefi aynı sensör ve 50 megapiksel ile gelmişti. Ek olarak sensörlere ve LED flaşa bir "Lazer" yerleştirildi. Bu durum, Xiaomi'nin video odağını iyileştirmek istediğini ortaya çıkarıyor.

Sızdırılan Xiaomi 13 Pro görseli, kamera tasarımını gözler önüne seriyor!

Samsung E6 panel ile tanıtılacağı sızdırılan cihaz, 6.7 inç ekran ile karşımıza çıkacak. 2K çözünürlüğe sahip olacağı belirtilen Xiaomi 13 Pro, 120Hz ekran tazeleme hızıyla kullanıcılara sunulacak. Android 13 tabenlı MIUI 14 arayüzüyle geleceği tahmin edilen seri kavisli ekrana sahip olacak

Kaynak: Shiftdelete
YORUMLAR
500
Bir Xiaomi modeli daha MIUI 13 güncellemesi aldı! Bir Xiaomi modeli daha MIUI 13 güncellemesi aldı! Redmi Note 12 serisi tanıtılmadan ünlü e-ticaret sitesinde listelendi! Redmi Note 12 serisi tanıtılmadan ünlü e-ticaret sitesinde listelendi!

Xiaomi, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Sızdırılan Xiaomi 13 Pro görseli, kamera tasarımını gözler önüne seriyor! - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

Son Dakika
21:15 Hatayspor, sahasında Düzcespor'a 2-0 mağlup oldu
20:45 Benzema ödül törenine eli bandajsız çıktı! Serçe parmağının şeklini görenler çok şaşırdı
20:29 Rusya, Kiev'i bombaladığı SİHA'ları İran'dan mı aldı? Hamaney, soruya cevap vermek yerine gövde gösterisi yaptı
20:12 Eski ehliyetleri değiştirme süresi 31 Aralık 2024'e uzatıldı
20:02 Galatasaray-Kastamonuspor maçında ilk 11'ler netleşti
19:52 Tuzla'da "İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olursa oy verir misiniz?" anketi yapıldı! İşte sonuçlar
19:43 Galatasaray, Barcelona'nın yıldızı için harekete geçiyor
19:12 Amasra'daki maden kazasının araştırılması için TBMM'de komisyon kuruldu
16:56 Antalya'da feci olay! Cumhuriyet savcısı otel odasında ölü bulundu
16:35 Göğüs estetiği olan Çukur'un Timsah Celil'i son pozlarıyla gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2022 21:34:05. #1.12#
SON DAKİKA: Sızdırılan Xiaomi 13 Pro görseli, kamera tasarımını gözler önüne seriyor! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement