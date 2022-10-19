Sızdırılan Xiaomi 13 Pro görseli, kamera tasarımını gözler önüne seriyor!

Xiaomi akıllı telefon dünyasının en büyük isimlerinden birisi olmak için çalışmalarını sürdürüyor. Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde tanıtılması beklenen Xiaomi'nin amiral gemisi modeli hakkında sızıntı bilgiler gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Xiaomi 12T serisini piyasaya süren şirket, başarısını Xiaomi 13 ile sürdürmek istiyor.

Xiaomi 13 Pro Leica ile işbirliğine devam ediyor

TechGoing tarafından sızdırılan görseller Xiaomi 13 Pro arka kamera tasarımını gözler önüne seriyor. Görselden yola çıkarsak tasarımın selefine göre daha sade olacağını görebiliriz. Kare bir dizaynı bulunan modelde Leica ortaklığı göze çarpıyor.

Yeni Xiaomi modeli, işlemci koltuğunda Qualcomm'un henüz tanıtmadığı amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Gen 2'ye yer verecek.Şirket, 17 Kasım'da tanıtılması beklenen işlemciyi kullanan ilk cihaz olabilmek için Motorola ile sıkı bir yarış içerisinde.

Bir Xiaomi modeli daha MIUI 13 güncellemesi aldı!

Daha önce gelen bilgilere göre Pro modelinin ana kamerası, daha önceki modelde de kullanılan IMX989 sensörü olacak. Öte yandan Pro modelinin 200 megapiksellik bir kameranın olacağı bilgisi birçok kaynak tarafından paylaşıldı. Ancak, serinin selefi aynı sensör ve 50 megapiksel ile gelmişti. Ek olarak sensörlere ve LED flaşa bir "Lazer" yerleştirildi. Bu durum, Xiaomi'nin video odağını iyileştirmek istediğini ortaya çıkarıyor.

Samsung E6 panel ile tanıtılacağı sızdırılan cihaz, 6.7 inç ekran ile karşımıza çıkacak. 2K çözünürlüğe sahip olacağı belirtilen Xiaomi 13 Pro, 120Hz ekran tazeleme hızıyla kullanıcılara sunulacak. Android 13 tabenlı MIUI 14 arayüzüyle geleceği tahmin edilen seri kavisli ekrana sahip olacak