Önemli Noktalar: Barcelona 1-2 Valencia Copa Del Rey Finali
7 saat önce
Kevin Gamerio ve Rodrigo, Copa Del Rey Finalinde Barcelona'yı 2-1 yendikleri için Valencia'ya şeref verdiler.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 07:06
Kevin Gamerio ve Rodrigo, Copa Del Rey Finalinde Barcelona
'yı 2-1 yendikleri için Valencia
'ya şeref verdiler.
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