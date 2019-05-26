Son Dakika Haberleri: Önemli Noktalar: Barcelona 1-2 Valencia Copa Del Rey Finali

Önemli Noktalar: Barcelona 1-2 Valencia Copa Del Rey Finali

7 saat önce

Kevin Gamerio ve Rodrigo, Copa Del Rey Finalinde Barcelona'yı 2-1 yendikleri için Valencia'ya şeref verdiler.

Kevin Gamerio ve Rodrigo, Copa Del Rey Finalinde Barcelona'yı 2-1 yendikleri için Valencia'ya şeref verdiler.
Önemli Noktalar: Barcelona 1-2 Valencia Copa Del Rey Finali
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 07:06 
Valencia, Barcelona, Spor
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