Son Dakika Haberleri: Önemli Noktalar: Juventus 2-3 Tottenham Hotspur
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Önemli Noktalar: Juventus 2-3 Tottenham Hotspur

34 dakika önce

Lucas Moura'nın aksesuarı ve Harry Kane'in yarı çizgisi sersemleticisi, Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Spurs'a zafer kazandı. Japonya'daki sezon öncesi turnuvası, yeni imzalayan Tanguy Ndombele çantasını ilk Spurs yardımcısına bağlayan heyecan verici bir gösteriye ev sahipliği yaptı.

Lucas Moura'nın aksesuarı ve Harry Kane'in yarı çizgisi sersemleticisi, Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Spurs'a zafer kazandı. Japonya'daki sezon öncesi turnuvası, yeni imzalayan Tanguy Ndombele çantasını ilk Spurs yardımcısına bağlayan heyecan verici bir gösteriye ev sahipliği yaptı.
Önemli Noktalar: Juventus 2-3 Tottenham Hotspur
Lucas Moura, Harry Kane, Japonya, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 08:06 
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