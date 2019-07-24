Önemli Noktalar: Juventus 2-3 Tottenham Hotspur
34 dakika önce
Lucas Moura'nın aksesuarı ve Harry Kane'in yarı çizgisi sersemleticisi, Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Spurs'a zafer kazandı. Japonya'daki sezon öncesi turnuvası, yeni imzalayan Tanguy Ndombele çantasını ilk Spurs yardımcısına bağlayan heyecan verici bir gösteriye ev sahipliği yaptı.
Lucas Moura
'nın aksesuarı ve Harry Kane
'in yarı çizgisi sersemleticisi, Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Spurs'a zafer kazandı. Japonya
'daki sezon öncesi turnuvası, yeni imzalayan Tanguy Ndombele çantasını ilk Spurs yardımcısına bağlayan heyecan verici bir gösteriye ev sahipliği yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 08:06
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