Son Dakika Haberleri: Önemli Noktalar: OM Vs Girondins Bordeaux
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Önemli Noktalar: OM Vs Girondins Bordeaux

4 dakika önce

OM'nun Girondins de Bordeaux'ya karşı kazandığı 2-1 galibiyetin önemli noktalarına bir göz atın. ABD'de iki golü Dimitri Payet attı.

OM'nun Girondins de Bordeaux'ya karşı kazandığı 2-1 galibiyetin önemli noktalarına bir göz atın. ABD'de iki golü Dimitri Payet attı.
Önemli Noktalar: OM Vs Girondins Bordeaux
Amerika Birleşik Devletleri, Bordeaux, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 06:05 
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