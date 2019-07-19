Önemli Noktalar: OM Vs Girondins Bordeaux
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OM'nun Girondins de Bordeaux'ya karşı kazandığı 2-1 galibiyetin önemli noktalarına bir göz atın. ABD'de iki golü Dimitri Payet attı.
OM'nun Girondins de Bordeaux
'ya karşı kazandığı 2-1 galibiyetin önemli noktalarına bir göz atın. ABD'de iki golü Dimitri Payet attı.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 06:05
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