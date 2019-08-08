Önemli Noktalar: Salzburg 0-1 Real Madrid
1 saat önce
Real Madrid, Red Bull Salzburg'u rakip oyunlarına dönmeden önce son maçlarında Avusturya'da yendi. Hazard'ın bir madridista olarak ilk hedefi, onun hesabını açmanın güzel bir yolu, Zidane'nin yepyeni bir sistemi (3-5-2) denediğini gören bir oyunda fark oldu. Beyazlar kampanyalarında daha önce iki lig maçında oynadıkları bir takıma karşı özellikle sağlam görünüyorlardı. Militão ilk çıkışını yaparken, vatandaşı Casemiro da sezonun ilk görünümünü yaptı.
Real Madrid
, Red Bull Salzburg
'u rakip oyunlarına dönmeden önce son maçlarında Avusturya
'da yendi. Hazard'ın bir madridista olarak ilk hedefi, onun hesabını açmanın güzel bir yolu, Zidane'nin yepyeni bir sistemi (3-5-2) denediğini gören bir oyunda fark oldu. Beyazlar kampanyalarında daha önce iki lig maçında oynadıkları bir takıma karşı özellikle sağlam görünüyorlardı. Militão ilk çıkışını yaparken, vatandaşı Casemiro da sezonun ilk görünümünü yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 12:55
Kupa canavarı Fatih Terim! Galatasaray'da 20. kupasını kazandı Emre Belözoğlu çılgınlığı! Sosyal medya yıkıldı Medipol Başakşehir, Olympiakos'a 1-0 yenildi Fenerbahçe, Cagliari ile 2-2 berabere kaldı!