Önemli Noktalar: Stoke City 6-0 Pırasa
28 dakika önce
Potters, sezon öncesi fikstürlerine Leek Kasabasını ziyaret ederek başladı. Sam Vokes'in şapka hilesi, Tyrese Campbell'den iki katı ve Benik Afobe'den bir grev daha Şehir seferi için yeterliydi.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 12:05
Potters, sezon öncesi fikstürlerine Leek Kasabasını ziyaret ederek başladı. Sam Vokes'in şapka hilesi, Tyrese Campbell'den iki katı ve Benik Afobe'den bir grev daha Şehir seferi için yeterliydi.
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