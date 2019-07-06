Son Dakika Haberleri: Önemli Noktalar: Stoke City 6-0 Pırasa
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Önemli Noktalar: Stoke City 6-0 Pırasa

28 dakika önce

Potters, sezon öncesi fikstürlerine Leek Kasabasını ziyaret ederek başladı. Sam Vokes'in şapka hilesi, Tyrese Campbell'den iki katı ve Benik Afobe'den bir grev daha Şehir seferi için yeterliydi.

Potters, sezon öncesi fikstürlerine Leek Kasabasını ziyaret ederek başladı. Sam Vokes'in şapka hilesi, Tyrese Campbell'den iki katı ve Benik Afobe'den bir grev daha Şehir seferi için yeterliydi.
Önemli Noktalar: Stoke City 6-0 Pırasa
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 12:05 
Spor
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