Son Dakika Haberleri: Önemli Noktalar: U Cluj 0-5 Paok
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Önemli Noktalar: U Cluj 0-5 Paok

2 saat önce

Sezon öncesi dördüncü maçında Paok’un Universitatea Clu’ya karşı kazandığı 5-0 galibiyetten en son haberlere bir göz atın.

Sezon öncesi dördüncü maçında Paok'un Universitatea Clu'ya karşı kazandığı 5-0 galibiyetten en son haberlere bir göz atın.
Önemli Noktalar: U Cluj 0-5 Paok
Paok, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 02:05 
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