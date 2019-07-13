Önemli Noktalar: U Cluj 0-5 Paok
2 saat önce
Sezon öncesi dördüncü maçında Paok’un Universitatea Clu’ya karşı kazandığı 5-0 galibiyetten en son haberlere bir göz atın.
Sezon öncesi dördüncü maçında Paok
'un Universitatea Clu'ya karşı kazandığı 5-0 galibiyetten en son haberlere bir göz atın.
Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 02:05
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