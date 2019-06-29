Önemli Noktalar: Zenit 3-0 Honved
57 dakika önce
Zenit takımı, Avusturya antrenman kampları sırasında dostça onurlandırıldı. Buradaki tüm hedefleri göz atın.
Zenit
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 08:06
takımı, Avusturya
antrenman kampları sırasında dostça onurlandırıldı. Buradaki tüm hedefleri göz atın.
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