Son Dakika › Ekonomi › “Önemli olan turizm sektörünü, krizlerden bağımsız hale getirmek” - Son Dakika Ekonomi
“Önemli olan turizm sektörünü, krizlerden bağımsız hale getirmek”
1 saat önce
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, "Önemli olan sektörü krizlere karşı bağışıklı ve krizlerden bağımsız hale getirmek.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, "Önemli olan sektörü krizlere karşı bağışıklı ve krizlerden bağımsız hale getirmek. Biz hep bunun üzerine strateji oluşturuyoruz" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 04:52
Son Dakika Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılacak yerli otomobile koronavirus engeli Adalar'da faytonların yerine gelen elektrikli araçları İETT işletecek İBB, Kanal İstanbul'a karşı harekete geçti: Avukatlar durdurmak için başvurdu İBB, "235 milyonluk antrikotlu yemek" iddiasına yanıt verdi