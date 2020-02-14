“Önemli olan turizm sektörünü, krizlerden bağımsız hale getirmek” - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi “Önemli olan turizm sektörünü, krizlerden bağımsız hale getirmek” - Son Dakika Ekonomi

“Önemli olan turizm sektörünü, krizlerden bağımsız hale getirmek”

1 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, "Önemli olan sektörü krizlere karşı bağışıklı ve krizlerden bağımsız hale getirmek.

“Önemli olan turizm sektörünü, krizlerden bağımsız hale getirmek”, System.String[]

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, "Önemli olan sektörü krizlere karşı bağışıklı ve krizlerden bağımsız hale getirmek. Biz hep bunun üzerine strateji oluşturuyoruz" dedi.

mehmet ersoy, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 04:52 
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