Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in orta saha oyuncusu Güray Vural, ligin 6. haftasında konuk edecekleri Göztepe'yi taraftar desteğiyle yenmek istediklerini belirterek, yakaladıkları seviyeyi koruyabilmeye çalışacaklarını söyledi.

31 yaşındaki orta saha oyuncusu Güray Vural, antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, takım olarak çok güzel bir çıkış yakaladıklarını dile getirdi.

Lige yeni yükselmiş ve çok sayıda yeni transferi bulunan bir takımın bu performansı sergilemesinin kolay olmadığını anlatan Güray, "Çok iyi bütünleştik, takım ruhunu yakaladık. Şehir ve takım olarak güzel bütünleştik ve bu skorları elde ettik." dedi.

Geçmiş haftaları bir kenara bırakıp, önlerine bakacaklarını anlatan tecrübeli oyuncu, "Önemli olan, elde ettiğimiz başarıyı sürdürebilmek. Çünkü Anadolu takımlarında genelde belirli bir puan ve ivme yakalandıktan sonra düşüş oluyor. Önemli olan yakaladığımız seviyeyi koruyabilmek. Elbetteki kötü dönemlerimiz de olacak ama inşallah bu güzel çıkışı devam ettireceğiz." diye konuştu.

"Çok zorlu bir ekiple oynayacağız"

Bu hafta ligde Göztepe'yi konuk edeceklerini hatırlatan Güray, şunları kaydetti:

"Çok zorlu bir ekiple oynayacağız. Rakibin puan durumundaki yeri kimseyi kandırmamalı. Göztepe gerçekten kaliteli oyunculara sahip. Onlar da son 2 haftada 4 puan alıp, güzel bir çıkış yakaladı. Bu sezon içeride 2 maç oynadık ve güzel bir atmosfer yakalayıp iyi sonuçlar elde ettik. İnşallah Göztepe maçını da taraftar desteğiyle kazanmak istiyoruz."

Tecrübeli oyuncu, kendi performansıyla ilgili yöneltilen soru üzerine, "Transferim biraz gecikti. Dolayısıyla kamp dönemi geçiremedim. Bu da açıkçası benim için çok büyük bir sıkıntı oldu. Hayatımda ilk kez kamp dönemini kaçırdım. Ama fizyoterapist arkadaşlarımla açığı kapattık. Şimdiye kadar 1 maç kaçırdım ve şükürler olsun sıkıntı olmadı. Şu an benim adıma her şey çok iyi gidiyor. Elbetteki eksiklerim vardır. Onları da oynadıkça gidereceğim. İnşallah böyle devam edeceğim." yanıtını verdi.

Güray Vural, Ziraat Türkiye Kupası'nda da iyi sonuçlar elde edip, hem moral depolamak hem de gidebildikleri yere kadar ilerlemek istediklerini sözlerine ekledi.