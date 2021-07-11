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Önemli tarımsal kalkınma hamlesinin temeli atıldı - Son Dakika

Önemli tarımsal kalkınma hamlesinin temeli atıldı

11.07.2021 17:11

Önemli tarımsal kalkınma hamlesinin temeli atıldı Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver: "Aspir bitkisi, ilaç, gıda boyası, hayvan yemi gibi alanlarda kullanılabildiği gibi, aynı zamanda ekonomimizi ilgilendiren asıl özelliği tohumlarından yemeklik yağ elde edilebilmesidir"...

Önemli tarımsal kalkınma hamlesinin temeli atıldı

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver:

"Aspir bitkisi, ilaç, gıda boyası, hayvan yemi gibi alanlarda kullanılabildiği gibi, aynı zamanda ekonomimizi ilgilendiren asıl özelliği tohumlarından yemeklik yağ elde edilebilmesidir"

"Zeytinyağı kalitesinde olan aspir yağından yeteri kadar üretildiğinde yıllık tüketimimizin yüzde 60'ını ithal ettiğimiz ayçiçek yağının bir kısmını yerli üretimle karşılamış olacağız"

KOCAELİ - Kocaeli'nin Derince ilçesinde ilçe ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacak Taşköprü Tarımsal Kalkınma Tesisi'nin temeli atıldı. Temel atma törenine katılan Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver, "Zeytinyağı kalitesinde olan aspir yağından yeteri kadar üretildiğinde yıllık tüketimimizin yüzde 60'ını ithal ettiğimiz ayçiçek yağının bir kısmını yerli üretimle karşılamış olacağız" dedi.

Derince Belediyesi'nin Taşköprü Tarımsal Kalkınma Tesisi projesinin temeli törenle atıldı. Törene Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, milletvekilleri ve kurum temsilcileri katıldı. Temeli atılan tesiste mısır kurutma, aspir yağı işleme ve değerlendirme ile süt pastörizasyon bölümleri yer alacak. Tesisin süt pastörizasyon bölümü 5 ton, yağ işleme bölümü ise 300 litre kapasiteli olacak.

Açılışta Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, tesisin ilçe için çok önemli olduğuna değinerek, "Destek olan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ama en büyük teşekkürü Bakanımız Murat Kurum'a etmek istiyorum. Ben bu projeyi ona bahsettiğim zaman inanın hiç tereddütsüz desteğini verdi" dedi.

"Aspir yağından yemeklik yağ elde edilebiliyor"

Derince'nin gelişmiş bir ilçe olduğuna dikkat çeken Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver, "Bugün temelini atacağımız Taşköprü Tarımsal Kalkınma Tesisimizin ilçe ekonomisi ve ülke ekonomisi için mühim bir adım olabileceğine inanıyorum. Bildiğiniz gibi tarımda her şey bir tohum ile başlar. Tıpkı 1937'de Rize'de ilk defa ekilen çay tohumu gibi. O günden bugüne kısa zamanda gelişen çay endüstrisi, ülkemizin önemli ekonomik kaynaklarından biri haline geldi. Bugün aynı örneği aspir bitkisi için de görüyorum. Bu bitki, ilaç, gıda boyası, hayvan yemi gibi alanlarda kullanılabildiği gibi, aynı zamanda ekonomimizi ilgilendiren asıl özelliği tohumlarından yemeklik yağ elde edilebilmesidir. Zeytinyağı kalitesinde olan aspir yağından yeteri kadar üretildiğinde yıllık tüketimimizin yüzde 60'ını ithal ettiğimiz ayçiçek yağının bir kısmını yerli üretimle karşılamış olacağız" diye konuştu.

"Ekonomi için hayırlı olacak"

Aspir tohumlarının kolaylıkla işlenebileceğine dikkat çeken Bakan Yardımcısı Suver, "Üreticisinin rahatlıkla satabileceği ürün olacaktır. Yörenin hayvancılığını da destekleyecek olan bu hayırlı teşebbüsten dolayı belediye başkanımızı bir kez daha tebrik ediyorum. Aspir yağı işleme ve değerlendirme tesisi, mısır kurutma tesisi ile süt pastörizasyon tesisi de Derince'mizin ekonomisi için hayırlı olacaktır" diye konuştu.

"Çalışmalar hızla devam ediyor"

Suver, sözlerine şöyle devam etti:

"Yakın zamanda Bingöl Karlıova, Elazığ, Malatya, Giresun, İzmir'de meydana gelen doğal afetlerle, Artvin'de meydana gelen yangınların yol açtığı zararlar hızlı bir şekilde giderilmeye başlandı ve konutların çoğu afetzedelere teslim edildi. Bunun yanında geçtiğimiz perşembe günü Cumhurbaşkanımızın tefsirleriyle gerçekleştirilen 1 milyoncu konut anahtar teslim töreninde 1 milyon 37 bin 647 konut hak sahiplerine teslim edildi. Bunlara ek olarak 24 bin 316 sosyal donatı mekanı ve kentsel dönüşümde 258 bin konut teslim edildi. Diğer yandan 130 bin sosyal konut ihalesi yapılmış, 20 bin konutun ihalesi hazırlanmıştır. Yurt genelinde toplam 340 adet millet bahçesinin 76 tanesi tamamlanmıştır, diğerleri yapım ve proje aşamasındadır. Bu kapsamda Kanal İstanbul'un her iki yakasında kurulacak olan şehir içi yapılan çalışmalarla birlikte ülkemizin genelinde Toplu Konut İdaresi'nin 4 bin 401 şantiyesinde çalışmalar hızla devam etmektedir. Yine şehirlerimizin kalkınmasında büyük destek sağlayan İller Banka'mız ülkemizin bin 397 belediyesine proje bazında her türlü teknik, sosyal, alt yapı ve malzeme, kamulaştırma gibi kendi hibe desteklerini sürdürmektedir"

Konuşmaların ardından tesisin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Önemli tarımsal kalkınma hamlesinin temeli atıldı
Önemli tarımsal kalkınma hamlesinin temeli atıldı
Önemli tarımsal kalkınma hamlesinin temeli atıldı
Önemli tarımsal kalkınma hamlesinin temeli atıldı
Önemli tarımsal kalkınma hamlesinin temeli atıldı
Önemli tarımsal kalkınma hamlesinin temeli atıldı
Önemli tarımsal kalkınma hamlesinin temeli atıldı
Önemli tarımsal kalkınma hamlesinin temeli atıldı
Önemli tarımsal kalkınma hamlesinin temeli atıldı
Önemli tarımsal kalkınma hamlesinin temeli atıldı

Taşköprü, Derince, Kocaeli, konut, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Önemli tarımsal kalkınma hamlesinin temeli atıldı - Son Dakika Ekonomi


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