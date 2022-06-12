OnePlus 10 tasarımı ve özellikleri belli oldu!

OnePlus önümüzdeki dönemde yeni serisine bir cihaz daha eklemeyi planlıyor. Fakat henüz piyasaya çıkmamış bazı modellerin sızıntıları ortaya çıkmaya başladı. Son olarak OnePlus 10 özellikleri ve tasarımı belli oldu.

OnePlus 10 özellikleri ve tasarımı

OnePlus 10 özelliklerine baktığımızda donanım tarafında Snapdragon 8 Gen 1 işlemci kullanacağı ve 8 GB ve 12 GB RAM ile birlikte geleceği biliniyor. Ekran tarafında ise 6.7 inç boyutunda kamera deliğine sahip bir panel kullanılması bekleniyor.

Fakat arka tarafında yer alan üç kameranın 50 Megapiksel birincil kamera, ultra geniş için 16 Megapiksel kamera ve 2 Megapiksel makro kamera bulunuyor. Ayrıca Pro modeline bir artı olarak 5.000 mAh olması beklenen bataryasını 80W yerine 150W desteğiyle kısa sürede hızlı şarj edebiliyor. Bunun dışında şu an için çok fazla bir sızıntı bulunmuyor.

OnePlus 10 Pro kamerası ile şaşkınlık yarattı!

Tasarım tarafında ise arka tarafında cihazın yüzde 40'ını kaplayan büyük bir kamera adası bulunuyor. Burada 3'ü kamera, 1'i flaş olan 4'lü bir dizilim yer alıyor. Hemen yan tarafında ise "HASSLEBLAD" şeklinde bir yazı bulunuyor.

OnePlus 10 Pro teknik özellikleri: