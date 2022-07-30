OnePlus 10T hızlı şarj ile sınırları zorlayacak! - Son Dakika
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OnePlus 10T hızlı şarj ile sınırları zorlayacak!

30.07.2022 23:00
OnePlus 10T hızlı şarj ile sınırları zorlayacak!

Önümüzdeki hafta piyasaya çıkacak olan OnePlus 10T hızlı şarj yeteneği ile adeta sınırları zorlayacak. İşte ilk detaylar!

Önümüzdeki hafta piyasaya çıkacak olan OnePlus 10T modelinin işlemcisi, kamerası, bellek ve depolamasının yanı sıra ekran yenileme hızı zaten açıklanmıştı. Tanıtımı birkaç gün kala OnePlus 10T batarya kapasitesi ve hızlı şarj konusunda sunacağı avantajlarda netlik kazanmış oldu.

10 Pro modelinde 5000 mAh kapasiteye yer veren OnePlus, 10T'de 4800 mAh batarya ile karşımıza çıkacak. Batarya kapasitesinin 200 mAh düşmesi olumsuz bir gelişme gibi görünüyor olsa da, bu telefon çok daha hızlı bir şekilde şarj olacak. OnePlus 10 Pro modelinin kullananlar Kuzey Amerika'da 65W şarj imkanına sahipken, diğer bölgelerde 80W'a kadar hızlı şarj sunuluyor.

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OnePlus 10T batarya kapasitesi netleşti: 150W hızlı şarj

OnePlus 10T ise 150W hızlı şarj ile yüzde 1'den yüzde 100 seviyesine sadece 19 dakikada çıkacak. OnePlus 10 Pro gibi bu modelin hızlı şarj desteği bölgeden bölgeye değişecek. Kuzey Amerika'da 125W olacak, ancak bu düşüşün yüzde 1'den yüzde 100'e sadece bir dakika fark edeceği belirtiliyor.

OnePlus 10T hızlı şarj ile sınırları zorlayacak!

Kuzey Amerika'da şarj hızının düşmesinin nedeni, 150W SUPERVOOC Endurance Edition teknolojisinin yalnızca 220V veya üzeri şarj çıkışlarını desteklemesi. Kuzey Amerika bölgesinde çoğu priz 110V veya 120V seviyesinde.

Hangi bölgede olduğunuz fark etmeksizin, telefonu tanıyan 128 bit şifreleme algoritması kullanılıyor. Yani 150W seviyesi için 10T ile verilen kabloyu ve 160W gücündeki adaptörü kullanmanız şart.

OnePlus 10T hızlı şarj ile sınırları zorlayacak!

Ancak Realme GT Neo 3 150W ile birlikte gelen 160W gücündeki adaptörün, bu telefon üzerindeki etkisinin nasıl olacağını da merak etmiyor değiliz.

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Kaynak: Shiftdelete

Kuzey Amerika, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji OnePlus 10T hızlı şarj ile sınırları zorlayacak! - Son Dakika

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